Rząd PiS jest przeciw przymusowemu mechanizmowi relokacji nielegalnych imigrantów. Drugą sprawą, która budzi nasz sprzeciw są zmiany traktatowe, zmierzające do ograniczania decyzyjności państw członkowskich - poinformował w piątek rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller podkreślił we wpisie na Twitterze, że piątek to drugi dzień obrad Rady Europejskiej w Brukseli z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. "Nasze stanowisko jest jasne. Rząd PiS jest przeciw przymusowemu mechanizmowi relokacji nielegalnych imigrantów. Byliśmy, jesteśmy i będziemy w tej sprawie stanowczy" - zapowiedział.

"Drugą sprawą, która budzi nasz sprzeciw są zmiany traktatowe, zmierzające do ograniczania decyzyjności państw członkowskich. Nie zgadzamy się na to. Bronimy polskiego prawa do decydowania w obszarze podatków, edukacji, polityki społecznej czy w sprawie polskich lasów" - oświadczył rzecznik rządu. (PAP)

oloz/ par/