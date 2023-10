Wykluczam koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, bo szliśmy do wyborów z hasłem: albo Trzecia Droga albo trzecia kadencja PiS - powiedział w poniedziałek w RMF FM szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak stwierdził, nie miałby nic przeciwko temu, aby PSL i Polska 2050 tworzyły w Sejmie jeden klub.

Jak podkreślił szef ludowców w wywiadzie, sondażowe wyniki pokazują, że Trzecia Droga osiągnęła ogromny sukces. "Czekamy na oficjalne wyniki. Najważniejsze, że udało nam się stworzyć z Szymonem Hołownią nową propozycję, nową jakość" - dodał.

Pytany, czy zgodnie z umową koalicyjną pomiędzy PSL a Trzecią Drogą oba ugrupowania będą tworzyć dwa różne kluby w Sejmie, Kosiniak-Kamysz odparł, że formuła Trzeciej Drogi sprawdziła się i osobiście nie miałby nic przeciwko temu, by był jeden klub.

Na pytanie, czy PSL usiądzie do rozmów z PiS ws. utworzenia koalicji, odpowiedział, że wyklucza taką koalicję. "Szliśmy z hasłem: albo Trzecia Droga albo trzecia kadencja PiS. To hasło bardzo mocno przemówiło do wielu wyborców. Ci, którzy na nas głosowali, chcą zmiany, chcą zmiany rządu, chcą odsunięcia PiS od władzy" - ocenił polityk PSL.

Nie sprecyzował, kto będzie kandydatem opozycji na premiera, czy będzie nim Donald Tusk, czy PSL będzie proponował swojego kandydata, np. jego. "Zaczekamy na ostateczne wyniki, najpierw będziemy podejmować decyzje wewnątrz Stronnictwa z naszym koalicjantem, Polską 2050. Do momentu ogłoszenia wyników trudno cokolwiek wyrokować, bo trzeba zobaczyć, jaka większość jest możliwa" - powiedział szef PSL.

"Wszystkie scenariusze są możliwe. Formacje, które mogą tworzyć koalicję, czyli formacje, które zawarły pakt senacki, będzie ta rozmowa, decyzja. Dzisiaj nie będę dzielił skóry na niedźwiedziu" - dodał.

Zaapelował do prezydenta, by przed powierzeniem jakiejkolwiek partii misji tworzenia rządu "przeprowadził konsultacje z formacjami politycznymi, które mogłyby ten rząd stworzyć".

Kosiniak-Kamysz wymienił też obietnice, z których Trzecia Droga nie zrezygnuje, gdy będzie tworzyć koalicję rządową: tzw. dobrowolny ZUS, akademiki za złotówkę, kwestia skrócenia kolejek do lekarzy, rozszerzenie grupy produktów objętych zakazem wwozu z Ukrainy, m.in. o owoce miękkie i miód, strategia relacji polsko-ukraińskich, uwolnienie środków z KPO, energetyka odnawialna.(PAP)

