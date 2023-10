Znasz to? Ten jeden niedojedzony jogurt, który ukrył się tydzień temu w kącie lodówki. Albo pomarszczone ziemniaki, które zdążyły już wypuścić korzenie i teraz machają do Ciebie z szafki.

Prawie każdego dnia coś nam się przeterminowuje, psuje albo traci świeżość. I prawie każdego dnia te rzeczy lądują w koszu. Niby nic. A jednak patrząc globalnie, okazuje się, że marnowanie żywności to ogromny problem. Tak ogromny, że trzeba liczyć go w milionach ton. Ile jedzenia marnujemy?

Tona to bardzo dużo. A milion ton staje się pojęciem zupełnie abstrakcyjnym. Trudno to sobie nawet wyobrazić. Niestety, to właśnie w milionach ton mierzy się skalę marnowanej żywności. Zarówno na świecie, jak i w Polsce.

Marnowanie żywności na świecie

Według raportu FAO, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. Food and Agriculture Organization) na całym świecie rocznie marnuje się około 1,3 miliarda ton żywności. Każdego dnia na świecie marnuje się 3,5 mln ton żywności.

eśli podzielimy to na 365 dni, okaże się, że codziennie na wysypiskach śmieci ląduje ponad 3,5 miliona ton żywności. Gdyby tego było mało, FAO szacuje, że marnowanie żywności to kosz sięgający nawet biliona dolarów rocznie .

Aby lepiej to zobrazować: jeśli plotka o tym, że Elon Musk zarabia 430 milionów dolarów dziennie, jest prawdziwa – rocznie jego konto zasili się o niecałe 157 miliardów dolarów. Do biliona wciąż bardzo daleko.

Marnowanie żywności w Polsce

Według Banków Żywności w Polsce marnujemy rocznie ok. 4,8 miliona ton jedzenia. Szacuje się, że aż 60% z tego marnotrawimy w naszych domach. Oznacza to, że każdy z nas wyrzuca rocznie około 75 kg żywności.

Gdzie i jak marnuje się żywność?

Wbrew pozorom marnowanie żywności to nie tylko ten niezjedzony jogurt, który zdążył się już przeterminować albo pomidor, który zapleśniał nam w warzywniku. Marnowanie żywności zaczyna się znacznie wcześniej, niż w domowym koszu na śmieci.

Jedzenie ma swój cykl życia, w którym wyróżnia się 6 etapów:

produkcja – czyli uprawy rolne, hodowla bydła,

przechowywanie – najczęściej po zbiorach,

przetwarzanie – część żywności, na przykład warzywa i owoce, które kupujemy w niezmienionej postaci, nie wymaga tego etapu,

dystrybucja – to etap, w którym produkty spożywcze trafiają do sklepów,

konsumpcja – gdy kupujemy jedzenie i mamy je w swoich domach, upływ terminu przydatności do spożycia – czyli ten nieszczęsny, przeterminowany jogurt.

Straty odnotowuje się na każdym z tych etapów, a zaczynają się one już na polach uprawnych. Niewłaściwe metody zbiorów lub zabezpieczeń przeciwko szkodnikom powodują pierwsze szkody. Następne w kolejności są niewłaściwe warunki przechowywania zebranej żywności i ogromne ubytki podczas procesu jej przetwarzania.

Jak ograniczyć marnowanie żywności – miniporadnik

Co możesz zrobić na co dzień, by wyrzucać mniej jedzenia? Oto 10 prostych porad, które możesz wdrożyć od zaraz (albo od następnych zakupów):