Przez okres tego jednego miesiąca, we wrześniu, lekarze wypisali ponad 10 mln pozycji lekowych w formie recept - powiedziała minister zdrowia Katarzyna Sójka w czwartek, podczas briefingu prasowego podsumowującego program "Bezpłatne leki”.

Podczas briefingu prasowego minister zdrowia podsumowała miesięczny efekt programu "Bezpłatne leki". Przypomniała, że ustawą poszerzono grupę, która może być beneficjentem bezpłatnych leków.

"Mamy dwie listy pozycji lekowych. Dla pacjentów w grupie dzieci i młodzieży do 18. roku życia - 2800 pozycji. Natomiast dla pacjentów powyżej 65. roku życia pozycji jest 3800" - przypomniała.

"Do tej pory, przez okres tego jednego miesiąca, we wrześniu, lekarze wypisali ponad 10 mln pozycji lekowych w formie recept" - przekazała.

Dodała, że 2,8 mln nowych pacjentów skorzystało z propozycji bezpłatnych leków. "2,8 mln pacjentów, którzy są beneficjentami zmian, które wprowadza ustawa o bezpłatnych lekach. To jest liczba pacjentów, która skorzystała we wrześniu z bezpłatnych leków" - zaznaczyła minister.

Wskazała, że ustawa dot. bezpłatnych leków generuje przede wszystkim oszczędności, czyli efekt zmniejszenia płatności za leki dla pacjentów w tych dwóch grupach.

"Blisko 200 mln złotych, tyle we wrześniu pieniędzy pozostało w portfelach pacjentów. (...) Same nowe leki, wśród tych 200 mln zł., przyniosły korzyść 118 mln zł dla pacjentów" - przekazała.

Wykaz bezpłatnych leków dla osób 65+ i 18- znajduje się na stronie internetowej ministerstwa zdrowia pod adresem https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-30-sierpnia-2023-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-wrzesnia-2023-r

Pacjent może otrzymać lek z wykazu bezpłatnie, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Warunkiem jest m.in. to, by lekarz zdiagnozował u pacjenta schorzenie, które zawiera się w zakresie wskazań objętych refundacją dla danego leku. Nieodpłatną receptę wystawia lekarz lub pielęgniarka uprawnieni do wypisana bezpłatnych leków. Wiek pacjenta musi zostać zweryfikowany np. poprzez numer PESEL. Na recepcie w rubryce "kod uprawnień dodatkowych pacjenta" lekarz wpisuje "DZ" w przypadku pacjentów poniżej 18. roku życia, albo "S" w przypadku pacjentów powyżej 65. roku życia.

Wprowadzenie bezpłatnych leków dla seniorów od 65. roku życia i dla dzieci do lat 18 zapowiedział w połowie maja wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości".(PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska, Iwona Żurek

ak/ iżu/ mir/