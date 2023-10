Bezpośrednie zaangażowanie zagranicy na naszym rynku sięga już 1,2 bln zł. W czołówce państw, z których pochodzi kapitał, doszło do przetasowań.

Korea Południowa wskoczyła do pierwszej dziesiątki największych inwestorów bezpośrednich nad Wisłą – wynika z nowych danych Narodowego Banku Polskiego. W końcu ub.r. zaangażowanie koreańskich firm wynosiło 30,5 mld zł. W ciągu roku zwiększyło się o niemal 12 mld zł.

Mocna pozycja Korei to zasługa takich inwestycji jak zlokalizowana pod Wrocławiem fabryka baterii do samochodów elektrycznych. Akumulatory trafiają za granicę. Ich sprzedaż stała się w ostatnim czasie jednym z głównych motorów wzrostu całego polskiego eksportu. Z danych podatkowych wynika, że spółka LG Energy Solution miała w ubiegłym roku obroty wynoszące niemal 40 mld zł.

Koreańczycy są w tej chwili ważniejszym dla nas inwestorem niż Włosi, Szwajcarzy, Duńczycy, Szwedzi czy Amerykanie. Wszystkie te kraje zostały w ubiegłym roku wyprzedzone przez Koreę pod względem wielkości zaangażowania w naszym kraju.

Wprowadzenie po agresji Kremla na Ukrainę ograniczeń dla rosyjskich podmiotów nie doprowadziło natomiast do zmniejszenia bezpośrednich inwestycji z Rosji w Polsce (choć były przypadki odbierania kontroli nad takimi aktywami w naszym kraju). Dane wskazują, że ubiegły rok był pod tym względem rekordowy. Wartość zaangażowania wzrosła do 2,4 mld zł z niespełna miliarda złotych rok wcześniej.

Stało się tak za sprawą przepływów związanych z instrumentami dłużnymi. W końcu 2021 r. to polskie podmioty należące do rosyjskich były wierzycielami netto. Po 12 miesiącach wartość pożyczek zarówno od polskich filii do rosyjskich właścicieli, jak i odwrotnie (od właścicieli z Rosji do ich firm w Polsce) zmniejszyła się, ale teraz to Rosjanie są wierzycielami netto. Samo ich zaangażowanie w akcje i udziały firm w Polsce zmniejszyło się z 1,9 mld do 1,8 mld zł.

Czołówkę listy tworzą niezmiennie Holandia, Niemcy i Luksemburg.

