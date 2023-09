Dziękuję żołnierzom i dowódcom Wojsk Obrony Terytorialnej za bycie obywatelami służącymi ochotniczo ojczyźnie. W szeregach WOT jest już 38,5 tys. żołnierzy - mówił w środę prezydent Andrzej Duda podczas obchodów 6-lecia powstania formacji.

W sobotę w Rzeszowie prezydent RP Andrzej Duda oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak biorą udział w święcie Wojsk Obrony Terytorialnej. W tym roku przypada 6-lecie istnienia tej formacji.

Prezydent w swoim wystąpieniu podziękował żołnierzom służącym w WOT oraz dowódcom. Podkreślił, że WOT to 38,5 tys. obywateli służących ochotniczo ojczyźnie. Jedna trzecia spośród żołnierzy ma wyższe wykształcenie, ponad jedna trzecia ma wykształcenie techniczne i specjalizacje, których "wojsko w normalnych warunkach nie byłoby w stanie pozyskać". To informatycy, eksperci z różnych dziedzin, w tym eksperci logistyki - wyliczał prezydent.

"Dziękuję wam także, że odpowiadacie na ten zew. Zew potrzeby budowania bezpieczeństwa. Także w ramach odpowiedzialności każdego obywatela za losy jego ojczyzny" - zaznaczył.

Prezydent przypomniał, że od początku swojej prezydentury w 2015 roku pracował z ówczesnym szefem MON Antonim Macierewiczem nad powołaniem Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak zauważył, pomysłowi temu przyświecał jeden zasadniczy cel, aby obywatele którzy mają swoją pracę, rodziny i codzienne zadania, mogli, jeśli chcą, jednocześnie dodatkowo służyć ojczyźnie.

Potrzeba była ogromna i po stronie polskiego państwa ale także i po stronie dużej części naszych rodaków. (...) Powołane Wojska Obrony Terytorialnej, Ci którzy się do nich zgłosili natychmiast okazali się bardzo potrzebni. Wszelkie wątpliwości, które niektórzy mieli - czy jest sens, jak to będzie wyglądało, jak szybko Ci ludzie będą mogli podjąć obowiązki (...) wszystko to błyskawicznie zniknęło, kiedy okazało się że żołnierze WOT rzeczywiście są +zawsze gotowi i zawsze blisko+" - powiedział.

Święto terytorialsów, zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, przypada 27 września. Ten dzień jest rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Ta data ma szczególne znaczenie dla Wojsk Obrony Terytorialnej, z uwagi na charakter formacji i dziedziczenie tradycji żołnierzy podziemia niepodległościowego.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie pokoju. W czasie wojny to współdziałanie z wojskami operacyjnymi. Motto formacji to "zawsze gotowi, zawsze blisko". (PAP)

