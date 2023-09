W przyszłym tygodniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyda rozporządzenie ws. zagranicznych obwodów głosowania; powołamy ponad 400 komisji wyborczych - zapewnił w sobotę w RMF FM szef MSZ Zbigniew Rau.

Wybory do Sejmu i Senatu w Polsce odbędą się 15 października. Rau, pytany o organizację głosowania dla Polaków za granicą, zapowiedział, że rozporządzenie dotyczące zagranicznych obwodów głosowania zostanie wydane na początku przyszłego tygodnia.

"Chcę także zapewnić, że w tych wyborach powołamy więcej niż 400 komisji wyborczych za granicą. W poprzednich wyborach było ich tylko 320" - powiedział szef MSZ.

Minister zaznaczył, że 25 września rozpoczyna się również działanie systemu e-wybory. Dodał, że system ten "pozwoli przez kolejne dwa tygodnie, do 10 października, na zapisy wszystkich tych obywateli polski za granicą, którzy gotowi są głosować w tych wyborach".

Zapytany, czy żaden głos nie zostanie zmarnowany, minister odparł, że "to rozumie się samo przez się". Jak dodał, "by nigdy do tego nie doszło", zwrócił się do polskich placówek o wskazanie, czy potrzebne im są dodatkowe osoby do przeprowadzenia tych wyborów.

"Takie zapotrzebowanie zgłosiły placówki. My znaleźliśmy więcej osób w rezerwie niż liczba, o którą występowały placówki. Te osoby zostaną na czas wyborów za granicą skierowane do tych placówek. Ich delegacja będzie trwała około tygodnia. Tak, żeby tam, gdzie to jest konieczne, tam, gdzie to jest postulowane, wsparły ten wysiłek wyborczy naszych służb konsularnych" - powiedział Rau.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska

agzi/ itm/