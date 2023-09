Prawo i Sprawiedliwość zarejestrowało listy kandydatów w wyborach do Sejmu i kandydatów do Senatu w okręgu krakowskim - przekazał na platformie X (dawniej Twitter) wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Jak poinformował, on sam będzie się ponownie ubiegał o mandat senatora.

Prawo i Sprawiedliwość zarejestrowało listy kandydatów w wyborach do Sejmu i kandydatów do Senatu w okręgu krakowskim - przekazał na platformie X (dawniej Twitter) wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Jak poinformował, on sam będzie się ponownie ubiegał o mandat senatora. „Po raz trzeci będę się ubiegał o mandat senatora ziemi krakowskiej, olkuskiej i miechowskiej. Dziękuję wszystkim sympatykom i działaczom, którzy zaangażowali się w zbieranie podpisów pod moją kandydaturą” - powiedział Pęk w udostępnionym nagraniu. Jak podkreślił, pod jego kandydaturą w krótkim czasie udało się zebrać ponad 7,3 tys. podpisów. „To dla mnie znak waszego poparcia, sympatii i docenienia dotychczasowej mojej pracy” - zaznaczył kandydat PiS.(PAP) rgr/ itm/ Grażyna Latos Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję