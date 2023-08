Postulaty proobywatelskie wejdą już jako składowa programu Zjednoczonej Prawicy, a nie tylko porozumienia Kukiz-Kaczyński – powiedział w czwartek lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. Pytany o to, czy będzie jedynką na liście PiS w Opolu przyznał, że „na to wygląda”.

Kukiz w czwartek w Radiu Wrocław został zapytany o nastroje po ostatnich rozmowach z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. „Od jakiegoś dłuższego czasu po każdej rozmowie z panem prezesem Kaczyńskim mam dobry nastrój. Podobnie było po tej ostatniej” – powiedział polityk. Jak podkreślił, z prezesem PiS „umówił się na proobywatelskie postulaty”.

„Dla mnie najważniejszą kwestią, z tą, o którą walczę od 2000 roku, od czasu kandydowania świętej pamięci Jana Olszewskiego na prezydenta, to przede wszystkim zmiana ordynacji wyborczej z tej obecnej, partyjnej na ordynację mieszaną, z Jednomandatowymi Okręgami Wyborczymi” – mówił Kukiz.

Dopytywany czy kwestia sędziów pokoju zostanie domknięta w nowej kadencji lider Kukiz'15 ocenił, że „w tej kadencji już to się uda”. „W poprzedniej kadencji była niestety ta przeszkoda, że podpisałem umowę jedynie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości i z PiS-em. W związku z tym Solidarna Polska - zresztą oni się powoływali często na to, że Kukiz nie z nimi podpisał umowę, tylko z prezesem Kaczyńskim - tych sędziów pokoju przyblokowała” – stwierdził.

„Byłem przekonany, że Polskie Stronnictwo Ludowe wywiąże się z umowy, jaką ze mną zawarło właśnie na sędziów pokoju i na referenda lokalne, i że do niczego mi Solidarna Polska nie będzie potrzebna. No niestety, człowiek się cały czas uczy” – dodał polityk.

Jego zdaniem, teraz będzie inaczej, dlatego że „te postulaty proobywatelskie wejdą już jako składowa programu Zjednoczonej Prawicy, a nie tylko porozumienia Kukiz-Kaczyński”.

Dopytywany o doniesienia o jego starcie z pierwszego miejsca na liście wyborczej PiS do Sejmu w Opolu podkreślił, że nigdy nie warunkował swojego startu miejscem na liście. „Kiedyś przy jednej z rozmów prezes jakby sam zaproponował bardzo krótko: +no tak, wiadomo, jedynkę dostaniesz i tak dalej+. I już więcej potem o tym nie rozmawialiśmy. No ale w nocy dostałem dzisiaj SMS, że chyba o godz. 14. jest ogłoszenie liderów list i dostałem zaproszenie. Ale może dostałem tylko zaproszenie jako atrakcja, albo osoba prowadząca, nie wiem” – powiedział Kukiz.

Przyznał jednak, że wszystko wygląda na to, że jedynką z Opola będzie. „Przede wszystkim się cieszę, że są te postulaty, bo gdyby tych postulatów nie było, to nie byłbym ani jedynką, ani siódemką czy dwunastką. Po prostu przyszedłem do tego Sejmu tylko i wyłącznie po to, by próbować zmienić te podstawy ustrojowe, wprowadzić postulaty obywatelskie, które naprowadzają Polskę na drogę państwa prawdziwie demokratycznego” – stwierdził Paweł Kukiz. (PAP)

Autorka: Agata Tomczyńska

ato/ par/