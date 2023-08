Określenie wysokości 14. emerytury na poziomie wyższym niż emerytura minimalna to dodatkowy koszt dla sektora finansów publicznych na poziomie 7 189 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia kwoty wyższej niż kwota najniższej emerytury stosowanej do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia w 2023 r.