Jednomyślnie przyjęliśmy listy wyborcze Nowej Lewicy do Sejmu; znajdzie się na nich 920 osób - poinformował w piątek Włodzimierz Czarzasty. "Idziemy po to, żeby wygrać; jesteśmy przygotowani do tej wali" - podkreślił.

Czarzasty po spotkaniu zarządu poinformował, że przyjęto listy wyborcze Nowej Lewicy.

"Jednomyślnie, bez żadnej osoby, która by się wstrzymała, bez żadnej osoby, która by była przeciwko, przyjęliśmy listy Lewicy i zaakceptowaliśmy informację pana posła Dariusza Wieczorka w sprawie prac w Senacie" - powiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Przekazał, że na listach znajdzie 920 osób i zostanie zachowany parytet.

"Idziemy po to, żeby wygrać, idziemy po to, żeby wygrać Polskę, żeby razem z naszymi partnerami na opozycji - Trzecią Drogą, Koalicją Obywatelską -wywalczyć dobro dla naszego kraju. Jesteśmy przygotowani do tej walki. (...) Mamy apetyt na wygraną" - podkreślił Czarzasty.(PAP)

autorzy: Karolina Kropiwiec, Karol Kostrzewa

kkr/ par/