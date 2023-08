Chcemy możliwie szybko zarejestrować w każdym okręgu listy wyborcze. To ważne, by już na pierwszym etapie pokazać siłę, determinację i to, że idziemy po zwycięstwo - powiedział w czwartek szef klubu KO Borys Budka.

Przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicja Obywatelska wraz z parlamentarzystami uczestniczył w briefingu zorganizowanym przy stacji metra Centrum. Tam i w trzech innych miejscach będą, jak przekazał Budka, zbierane podpisy pod listami poparcia.

"Będziemy w czterech miejscach w Warszawie, oczywiście w innych miastach i miasteczkach Polski również. Dzisiaj symbolicznie zaczynamy. Będziemy również na Świętokrzyskiej przy wejściu do metra, na rondzie Daszyńskiego i przy Metrze Politechnika” – przekazał Budka.

"Zapraszamy serdecznie do złożenia swojego podpisu” – dodał. Wskazał, że zbierane są podpisy zarówno pod listami kandydatów na posłów jak i senatorów.

"Chcemy możliwie szybko zarejestrować w każdym okręgu listy wyborcze. Chcemy pod każda listą zebrać możliwie szybko wymaganą liczbę podpisów” – powiedział szef klubu KO.

Przypomniał, że składający podpis muszą podać swój numer pesel i zapewnił, że dane, które trafią do Państwowej Komisji Wyborczej są chronione i bezpieczne.

"Są dzisiaj z nami parlamentarzystki i parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej, kandydatki i kandydaci do Sejmu i Senatu, są wolontariusze. Jestem przekonany, że zbiórka podpisów będzie szybka. (…) Już teraz dziękuję wszystkim, którzy zdecydują się udzielić poparcia. (…) To ważne, by już na pierwszym etapie pokazać siłę, determinację i to, że idziemy w wyborach po zwycięstwo” – powiedział Budka.

Lista kandydatów na posłów – zgodnie z Kodeksem wyborczym – powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej połowie okręgów wyborczych, dalsze listy może zgłaszać bez podpisów.

Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2 tys. wyborców z danego okręgu wyborczego.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.(PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ ok/