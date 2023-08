Chcemy, aby pierwsza transza dodatkowych środków dla samorządów została wypłacona jeszcze pod koniec sierpnia - zapowiedział w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń w Lubartowie.

Wiceminister Soboń podczas czwartkowej konferencji prasowej w Lubartowie poinformował, że jeszcze w tym roku samorządy czeka uzupełnienie środków budżetowych.

"W całej Polsce – poza środkami na subwencję oświatową – to jest kwota nieco ponad 13 mld zł" – powiedział. "Znakomita część tych środków, bo 7,5 mld zł, to są środki uzupełniające dochody podatkowe, ale zawsze jest minimalny limit dla gmin i powiatów. Nawet jeśli baza podatkowa własna jest niższa, to dolny limit jest 1,5 mln zł i 3,4 mln zł dla powiatów" – przekazał dodając, że pozostałe środki są uzależnione od dochodów na mieszkańca oraz realizowanych na przestrzeni ostatnich trzech lat wydatków majątkowych, inwestycyjnych. "Za to jest dodatkowa premia" - przyznał.

"Jako Ministerstwo Finansów chcemy, aby pierwsza transza tych dodatkowych środków dla samorządów, które uruchomimy w tym roku, została wypłacona jeszcze w sierpniu, jeszcze pod koniec sierpnia i sukcesywnie w kolejnych miesiącach wypłacane będą kolejne środki" – powiedział wskazując, że chodzi o to, żeby samorządy mogły realizować swoje wydatki bieżące i planować inwestycje. "Aby mogły te środki mieć już w swojej dyspozycji" – zastrzegł.

Zapowiedział, że rozwiązania wypracowane w tej kadencji rząd – jeśli będzie miał taką możliwość – zamierza realizować w kolejnej. "Chcemy kontynuować te wszystkie programy, które rozpoczęliśmy. Chcemy także dialogu z jednostkami samorządu terytorialnego" – powiedział.

Przypomniał, że inwestycje polskich samorządów w 2022 r. wynosiły 65 mld zł, co jest kwotą o 1/4 większą niż w momencie rozpoczynania kadencji, a w 2023 r. wyniosą 115 mld zł. Według Sobonia, "inwestycje lokalne są jednym z filarów wzrostu PKB w 2023 r.".

Mówiąc o województwie lubelskim podał, że z różnego rodzaju programów rządowych region otrzymał blisko 12 mld zł dofinansowania, a powiat lubartowski w sumie 315 mln zł na lokalne projekty. Wymieniając poszczególne rodzaje inwestycji w powiecie lubartowskim podał: inwestycje drogowe (74 przedsięwzięcia za blisko 140 mln zł dofinansowania), edukację i naukę (4 przedsięwzięcia, 19 mln zł), sport (11 przedsięwzięcia, 8 mln zł), sieci wodno-kanalizacyjne (32 przedsięwzięcia, 127 mln zł), energetykę (jedno przedsięwzięcie za 3 mln zł), służbę zdrowia (4 przedsięwzięcia, 9 mln zł) i kulturę (10 przedsięwzięć, 6 mln zł).

Jako przykłady programów rządowych, z których samorządy otrzymały dofinansowanie wskazał: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i Fundusz Dróg Samorządowych.

Zdaniem Sobonia, to pieniądze, jakich "wcześniej w województwie lubelskim i w poszczególnych powiatach nie było", które są wydatkowane "w sposób gospodarny, efektywny, zgodnie z lokalnymi priorytetami na rzecz mieszkańców".

"Każda z gmin powiatu lubartowskiego realizowała swoje projekty drogowe" – powiedział dodając, że sam powiat lubartowski zrealizował inwestycje za ponad 18 mln zł.

Stwierdził, że fundamentalnym założeniem rządu jest zrównoważony rozwój Polski. "Zależy nam, aby zarówno na poziomie państwa, regionów nie było dysproporcji, ale także na poziomie poszczególnych powiatów, aby kierować środki do wszystkich miejscowości" - wyjaśnił.(PAP)

Autor: Piotr Nowak

pin/ skr/