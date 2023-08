Uwierzyć Donaldowi Tuskowi to jak ulokować pieniądze u jego kolegi Janusza Palikota. Albo znów oszuka, albo po prostu ucieknie – powiedział premier Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym w środę na Twitterze.

"Uwierzyć Tuskowi to jak ulokować pieniądze u Palikota - albo w Amber Gold. Przypomnijmy sobie jego bzdury..." – napisał premier w opisie nagrania.

W pierwszej części wideo przedstawiono kompilację nagrań Donalda Tuska, w których lider PO ostrzega przed inflacją, drożyzną i brakiem węgla. "W wielu miejscach w Polsce z węglem będzie na pewno problem" – mówi na jednym z nagrań Tusk.

Komentując słowa lidera PO premier Morawiecki ocenił, że "uwierzyć Tuskowi to jak ulokować pieniądze u jego kolegi Palikota". "Albo znów oszuka, albo po prostu ucieknie. Facet do dziś nie chce ujawnić, ile pieniędzy płynie do niego co miesiąc z zagranicy" – mówił premier.

Zaznaczył, że rząd PiS nigdy nie zostawia ludzi w potrzebie. "Jak przez wojnę wywołaną przez Putina wystrzeliła inflacja, to wprowadziliśmy tarcze osłonowe na podstawowe produkty. Choć nie wszyscy to robili. I to najbardziej boli Tuska i jego partię oszustów" – powiedział Morawiecki. (PAP)

Autorka: Daria Al Shehabi

