W piątek Sejm rozpoczął jednodniowe posiedzenie; posłowie zajmą się projektem prezydenta o współpracy władz ws. przewodnictwa Polski w Radzie UE; rozpocznie też prace nad obywatelskim projektem noweli Prawa oświatowego dot. zmian w zakresie działalności prowadzonej przez stowarzyszenia.

Na początku obrad posłowie uczcili chwilą ciszy pamięć zmarłego 21 lipca br. Władysława Żabińskiego, posła na Sejm X kadencji.

Posłowie zagłosują m.in. nad uchwałą Senatu o odrzuceniu prezydenckiej noweli ustawy o Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich. Nowelizacja zakłada, że w komisji nie będą mogli zasiadać parlamentarzyści, znoszone są środki zaradcze zapisane w obecnej ustawie (to m.in. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat), a głównym przedmiotem stwierdzenia komisji będzie uznanie, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym; odwołanie od decyzji komisji ma być kierowane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Ponadto, posłowie zajmą się uchwałą Senatu ws. nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Do noweli, nazywanej "ustawą Kamilka", senatorowie przyjęli kilkanaście poprawek. Nowela ma wzmocnić ochronę dzieci przed przemocą. Przewiduje m.in. obowiązek analiz najpoważniejszych przypadków przemocy, wdrożenie standardów ochrony dzieci i wprowadzenie kwestionariusza oceny ryzyka dla służb.

Sejm zajmie się także prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich. Projekt określa ramy współpracy między prezydentem, rządem, Sejmem i Senatem w kontekście przewodniczenia przez Polskę pracom Rady UE, co będzie miało miejsce w pierwszej połowie 2025 r. Zakłada m.in., że rząd nie będzie mógł desygnować kandydatów na szereg stanowisk w UE bez zgody prezydenta. Zgodnie z projektem prezydent może też brać udział m.in. w posiedzeniach Rady Europejskiej, na których przewidziano obecność szefów państw lub rządów.

Sejm rozpocznie też prace nad obywatelskim projektem nowelizacji Prawa oświatowego dotyczącego zmian w zakresie działalności prowadzonej przez stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki. W projekcie przewidziano m.in. wyłączenie możliwości działania stowarzyszeń i organizacji, które chcą na terenie przedszkoli i szkół podstawowych "promować zagadnienia związane z seksualizacją dzieci". Projekt Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Chrońmy dzieci" został złożony w Sejmie 19 lipca.

Posłowie będą pracować także nad projektami uchwał ws. ustanowienia roku 2024 rokiem: Marka Hłaski, arcybiskupa Antoniego Baraniaka, Romualda Traugutta, Wincentego Witosa, Kazimierza Wierzyńskiego, Melchiora Wańkowicza, Rodziny Ulmów, Zygmunta Miłkowskiego oraz Polskich Olimpijczyków.

W wieczornym bloku głosowań posłowie zagłosują m.in. nad informacją o działalności Rady Mediów Narodowych w 2022 r. Wybiorą także nowy skład Komisji ds. Unii Europejskiej.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

reb/ sdd/