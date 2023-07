Mamy najniższe bezrobocie w najnowszej historii Polski; według GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu 2023 r. wyniosła 5 proc. Dla porównania, osiem lat temu, gdy rządziła Platforma Obywatelska było to 10,2 proc. - podkreślił w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek, że stopa bezrobocia w czerwcu 2023 r. wyniosła 5,0 proc. wobec 5,1 proc. miesiąc wcześniej.

Do tych danych w środę odniósł się Piotr Müller, podkreślając, że to najniższy poziom bezrobocia w najnowszej historii Polski.

"Mamy najniższe bezrobocie w najnowszej historii Polski. Według @GUS_STAT stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu 2023 r. wyniosła 5 proc. To bardzo dobre informacje, które motywują nas do jeszcze cięższej pracy dla Polek i Polaków. Dla porównania, 8 lat temu, gdy rządziła Platforma Obywatelska było to 10,2 proc." - napisał na Twitterze Müller.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w czerwcu 783,5 tys. wobec 802,3 tys. osób miesiąc wcześniej. (PAP)

