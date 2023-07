Prawo i Sprawiedliwość rusza z kolejną odsłoną akcji "Drużyna afer Tuska". Podczas serii konferencji prasowych pokażemy jak wygląda władza polityków PO w samorządach naznaczonych aferami, a wręcz licznymi przestępstwami; pokażemy sprawy, które Donald Tusk najchętniej zamiótłby pod dywan - mówił PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek.

"Państwo to władza centralna oraz samorządowa, każda z tych władz ma swoje obowiązki i kompetencje, wynikające z ustaw. Nasi oponenci lubią podkreślać jak to samorządy są niezależne, autonomiczne i świetnie sobie radzą. Jak się okazuje, to tylko teoria i mydlenie oczu, zwłaszcza jeśli chodzi o te zarządzane przez polityków PO" - mówił Bochenek.

Jak dodał, w samorządach kierowanych przez polityków Platformy Obywatelskiej "nagminnie mamy do czynienia z niekompetencją, nadużyciami i dziwnymi, niejasnymi powiazaniami".

"Koledzy Tuska opanowali wiele miast, w których dochodzi do łapówkarstwa, wyprzedaży za bezcen majątku samorządowego lub prywatyzacji. Mają usta pełne frazesów, mówiąc o warunkach życia zwykłych ludzi, ale nie mają problemu, gdy mieszkańcy w ich samorządach żyją w nieludzkich warunkach" - powiedział rzecznik PiS.

"Platforma to ludzie niewiarygodni, którzy jak przychodzi co do czego za nic nie odpowiadają, a sprzątać po nich bałagan musi rząd Prawa i Sprawiedliwości. Tak było z pożarem składowiska odpadów w Zielonej Górze, tak było w przypadku awarii Czajki w Warszawie. Takich spraw jest multum" - ocenił.

Bochenek zapowiedział jednocześnie, że PiS rusza z kolejną odsłona akcji "Drużyna afer Tuska". "W kolejnej odsłonie inicjatywy Drużyna afer Tuska, podczas serii konferencji prasowych pokażemy jak wygląda władza polityków Platformy w samorządach naznaczonych aferami, a wręcz licznymi przestępstwami" - mówił polityk PiS.

"Pokażemy sprawy, które Donald Tusk najchętniej zamiótłby pod dywan, ale nie tym razem" - oświadczył Bochenek. (PAP)

autor: Rafał Białkowski

rbk/ mrr/