Na jesienną kampanię parlamentarną Lewica na pewno przeznaczy 10-15 mln zł. Pewnie będziemy też zaciągać kredyty, bo to jest bój o wszystko; rzucimy wszelkie środki, aby wygrać wybory - mówił we wtorek w Studiu PAP sekretarz klubu Lewicy Dariusz Wieczorek.

Wieczorek został zapytany w Studiu PAP o kwotę jaką komitet Lewicy może przeznaczyć na jesienną kampanię parlamentarną odpowiedział, że "mowa jest o 10-15 milionach złotych na pewno".

"Pewnie będziemy też zaciągać kredyty jako partia, bo to jest bój o wszystko. My zdajemy sobie sprawę z tego, że to będą najważniejsze wybory po 1989 roku. Więc oprócz pracy, zaangażowania, oprócz tego wszystkiego, co robimy na co dzień, też wiemy, że bez mediów, bez tej reklamy, nie da rady przeprowadzić wyborów, więc rzucimy wszystkie siły i środki, żeby te wybory wygrać" - powiedział.

Jak zaznaczył, ostateczne decyzje w sprawie finansów podejmowane będą przez sztab wyborczy. Dodał, że "dzisiaj wszystko strasznie zdrożało", a każda kolejna kampania pochłania coraz wyższe środki.

"Prawda jest taka, że oczywiście w tym wszystkim będziemy na pewno finansowymi kopciuszkami w stosunku do PiS-u, który przecież robi kampanię dzisiaj za setki milionów, jeśli nie miliardów złotych, przez instytucje rządowe" - stwierdził.

autor: Adrian Kowarzyk

amk/ mok/