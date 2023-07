Bardzo dobry program, ale już zrealizowany – stwierdził w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski, komentując zdrowotne propozycje Szymona Hołowni i Polski 2050.

Lider Polski 2050 zamieścił w piątek na Twitterze wpis, w którym zawarto "program odbudowy zdrowia Polaków”.

"131 dni w kolejce na rezonans w Gnieźnie. 730 dni do endokrynologa w Kazimierzu Dolnym, 1556 dni do psychologa w Sanoku. Polacy w niczym nie ustępują Belgom, Holendrom czy Francuzom. Tak jak oni zasługujemy na życie w zdrowiu. Mamy plan, jak to zrobić" – napisał Hołownia.

Program – zgodnie z załączoną grafiką – obejmuje m.in. rozbudowanie profilaktyki, postawienie pacjenta na pierwszym miejscu, równość w dostępie do ochrony zdrowia, skrócenie studiów lekarskich i ułatwienie specjalizacji oraz oddłużenie szpitali.

Do wpisu odniósł się minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Bardzo dobry program. Tylko nie możecie go zrealizować, bo jest już zrealizowany" – stwierdził.

"Profilaktyka 40 plus, opieka koordynowana w POZ, reforma systemu kształcenia lekarzy, nowe wyceny świadczeń i zwiększenie finansowania szpitali – to wszystko się dzieje. Ale gratuluję" – napisał minister. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

