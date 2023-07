"Miłość istnieje zawsze" to motyw przewodni obchodów 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, przygotowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

poDyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski powiedział w środę podczas konferencji prasowej w siedzibie Muzeum, że tegoroczna oprawa graficzna rocznicy składa się z dwóch rodzajów zdjęć. Jak wyjaśnił, "są to zdjęcia młodych ludzi połączonych uczuciami w czasie Powstania warszawskiego oraz współczesne zdjęcia inspirowane tamtymi".

Ołdakowski dodał, że jednym z pierwszych wydarzeń, które odbywają się z okazji Powstania Warszawskiego jest spotkanie z autorką książki "Jacy byli, jacy jesteśmy" Justyną Dżbik-Kluge. Rozmowę poprowadzi Miłka Skalska. "Książka +Jacy byli? Jacy jesteśmy?+ opowiada o Powstańcach Warszawskich głosami ich bliskich – dzieci, wnuków i prawnuków, którzy wzięli udział w inicjatywie Muzeum Powstania Warszawskiego +Korzenie pamięci+, a także dziennikarek i dziennikarzy, którzy przeprowadzali z nimi wywiady. Dzięki temu możemy poznać bohaterów i bohaterki Powstania Warszawskiego z dotąd nieznanej, prywatnej strony, skłaniającej do refleksji nad naszymi własnymi rodzinnymi historiami" - czytamy w zapowiedzi wydarzenia.

Dyrektor Ołdakowski powiedział też, że jednym z wydarzeń, które będzie miało miejsce przed obchodami Powstania Warszawskiego jest gra na terenie Miejskich Zakładów Autobusowych.

Z okazji rocznicy zespół Sorry Boys nagrał płytę "Moje serce w Warszawie". Zespół zrealizował osiem utworów do tekstów m.in. Zuzanny Ginczanki, Miuosha i Pabla Nerudy. Na płycie znajdzie się też piosenka ze słowwami wokalistki zespołu Beli Komoszyńskiej. Tekst ten składa się z treści listów dziadka współzałożyciela Sorry Boys Piotra Blaka. Jego dziadek Jan Kluczewski ps. Krawczyk był żołnierzem Kompanii "Koszta" i wraz z kuzynami swojej żony Danki (Jackiem i Witkiem Gosławskimi) zginął 6 września 1944 r. podczas bombardowania kamienicy przy ul. Moniuszki 7. Jan miał wówczas 24 lata. Opowieść Danki o zmarłym mężu i czasie Powstania zaczyna i kończy utwór. Wspomnienia te nagrała kilka lat przed swoją śmiercią. Dożyła 97 lat. Na płycie można usłyszeć też głosy żyjących uczestniczek powstania. Repertuar z płyty artyści wykonają też w czasie koncertu 21 lipca w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego.

"Na zajęciach dla dzieci, które odbędą się w MPW 29 lipca, opowiemy o tym, czym byli młodzi pocztowcy i pozwolimy naśladować ich działania, po to, aby dzieci zrozumiały na czym polegało zadanie pocztowca w warunkach powstania" - poinformował.

Ołdakowski zwrócił uwagę, że "jak co roku bardzo ważne jest spotkanie z harcerzami". Zlot harcerski pt. Ramię w ramię" odbędzie się 29 lipca. W programie oprócz udziału w obchodach 79. rocznicy Powstania Warszawskiego jest m.in. msza św., spotkanie przy harcerskiej watrze, gra miejsca, warsztaty artystyczne.

Dyrektor MPW poinformował, że "1 sierpnia o godzinie +W+ w większości miejsc pamięci, tam gdzie są tablice upamiętniające wydarzenia Powstania Warszawskiego, warty wolontariuszy będą rozdawać pamiątkowe kotwiczki, znaczki". Również 1 sierpnia, jak co roku odbędzie się wspólne śpiewanie powstańczych piosenek. 1 sierpnia o północy odbędzie się premiera spektaklu teatralnego "Cisza" w reżyserii Michała Zadary w sali pod Liberatorem w Muzeum Powstania Warszawskiego. Wystąpią w nim Barbara Wysocka, Jacek Poniedziałek, Rafał Stachowiak i Mariusz Zaniewski.

"3 sierpnia otwieramy w przestrzeni wystaw czasowych MPW ekspozycję +Podróż bohaterek+" - powiedział dyrektor. Jak wyjaśnił, tematem wystawy jest, "Warszawa powstańcza widziana oczami twórczyń, które chcą pokazać perspektywę kobiecą".

Poinformował, że 5 sierpnia odbędzie się Marsz Pamięci ku czci cywilnych ofiar powstania. W trakcie marszu będą wyczytywane ich nazwiska. Uroczyste przejście w kierunku Cmentarza Powstańców Warszawy rozpocznie się na skwerze Pamięci na rozwidleniu ul. Leszno i al. Solidarności. Z kolei 6 sierpnia odbędzie się Masa Powstańcza - przejazd rowerami szlakiem II Obwodu Żoliborz.

Dyrektor Ołdakowski zaprosił też do udziału w 5. konkursie fotograficznym Muzeum Powstania Warszawskiego. Uczestnicy muszą uwiecznić na zdjęciu wszystko, co dotyczy upamiętnienia Powstania Warszawskiego.

Przy MPW działa centrum informacyjne obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego od 26 lipca do 2 sierpnia.

Szczegóły można znaleźć pod adresem https://www.1944.pl/artykul/program-obchodow-79.-rocznicy-powstania-warszaw,5397.html (PAP)

Autor: Olga Łozińska

