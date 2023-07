W środę wydaliśmy decyzję zasadniczą dla Polskich Elektrowni Jądrowych, która przybliża do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w naszym kraju - poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Inwestycja PEJ na Pomorzu jest pierwszym w Polsce projektem jądrowym, który otrzymał taką decyzję.

Minister Moskwa dodała, że dokument ten to formalne potwierdzenie, że planowana inwestycja jest zgodna z interesem publicznym i konsekwentnie prowadzoną przez rząd polityką energetyczną.

Jak zaznaczyła spółka PEJ, inwestycja przez nią realizowana na Pomorzu jest pierwszym w Polsce projektem jądrowym, który otrzymał tzw. decyzję zasadniczą. "To pokazuje, że spółka krok po kroku realizuje założone na ten rok cele, co przybliża nas do momentu rozpoczęcia budowy pierwszej elektrowni jądrowej w kraju" - powiedział, cytowany w komunikacie PEJ, Łukasz Młynarkiewicz, p.o. prezesa Polskich Elektrowni Jądrowych.

Rolą decyzji zasadniczej jest potwierdzenie, że inwestycja jest zgodna z realizowaną przez państwo polityką, w tym polityką energetyczną. Decyzja ta jest także wymagana przy ubieganiu się o wszystkie kolejne decyzje i pozwolenia wymagane w procesie inwestycyjnym dla elektrowni jądrowych.

"Dziś wydaliśmy decyzję zasadniczą dla PEJ, która przybliża do budowy pierwszej w naszym kraju elektrowni jądrowej" - podano w środę na Twitterze Anny Moskwy.

Jak zaznaczyła minister, "energetyka jądrowa zapewni stabilność zasilania i dywersyfikacje źródeł energii, a tym samym - suwerenność energetyczną naszego kraju".

W środę spółka PEK w komunikacie podkreśliła, że "uzyskanie przez PEJ decyzji zasadniczej to kolejny kamień milowy dotyczący budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu, który został osiągnięty w ostatnich miesiącach".

Dodano, że dokument ten umożliwia inwestorowi ubieganie się o kolejne zezwolenia administracyjne, takie jak m.in. decyzja o ustaleniu lokalizacji, a następnie zezwolenie na budowę.

"Dzisiejsza decyzja przybliża nas do momentu, gdy na Pomorzu zacznie działać i produkować prąd pierwsza w kraju elektrownia jądrowa, zapewniając w latach 30. odpowiedni wolumen mocy pracującej w podstawie systemu elektroenergetycznego" – mówiła, cytowana w komunikacie, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Wniosek, na podstawie, którego została wydana decyzja zasadnicza, został złożony przez Polskie Elektrownie Jądrowe 13 kwietnia 2023 r. Zawierał on m.in. opis charakterystyki inwestycji, w tym technologii AP1000 Westinghouse, w której elektrownia zostanie wybudowana - podała spółka.

We wniosku wskazano maksymalną łączną moc zainstalowaną dla trzech bloków jądrowych oraz planowany czas ich eksploatacji.

Jak przypomniała PEJ, w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej planowane jest wybudowanie dwóch elektrowni jądrowych – elektrownia na Pomorzu jest pierwszą z nich. "Jako bezpośrednia odpowiedź na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zaspokojenia przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną, inwestycja jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych w Polsce w ostatnich dekadach" - ocenia spółka.

W grudniu 2021 r. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe wskazała nadmorską lokalizację Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo jako preferowaną. Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. zostanie uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1–1,6 GW. Kolejne bloki mają być wdrażane co dwa–trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 GW.

Pod koniec czerwca Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. ustanowienia programu wspierania inwestycji infrastrukturalnych w woj. pomorskim, m.in. na potrzeby elektrowni jądrowej. Na realizację programu w latach 2023-2029 przewidziano ponad 4,7 mld zł. Program przewiduje budowę drogi krajowej, budowę lub przebudowę infrastruktury kolejowej oraz budowę infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej dostęp m.in. do elektrowni jądrowej na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa.(PAP)

