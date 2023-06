Rząd ma dzisiaj przyjąć projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który zakłada podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 plus od 1 stycznia 2024 r., wynika z wypowiedzi rzecznika rządu Piotra Mullera. Intencją rządu jest, by regulacja została przyjęta przez Sejm obecnej kadencji.

"Dzisiaj przyjmuje ten projekt Rada Ministrów i on zostanie przesłany do Sejmu do dalszych prac parlamentarnych, tak aby w najbliższym czasie, - w tej kadencji - zakończyć prace parlamentarne, tak aby 1 stycznia 2024 r. to świadczenie wzrosło" - powiedział Muller w radiowej Trójce.

Konsultacje społeczne projektu trwały od początku czerwca. Podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 plus zostało zapowiedziane podczas majowej konwencji PiS.

(ISBnews)