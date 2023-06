Projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 r. zakłada m.in. spadek dochodów z podatku od towarów i usług (VAT) w br. o 4,7 proc.

Przyjęty przez rząd w piątek projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 r. zakłada m.in. spadek dochodów z podatku od towarów i usług (VAT) w br. o 4,7 proc., tj. o 13,4 mld zł w stosunku do pierwotnej wersji ustawy. Zmiana została wprowadzona z uwagi na przedłużenie obowiązywania 0 proc. VAT na żywność, co spowodowało konieczność aktualizacji prognozy dochodów z VAT, podano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji budżetu na 2023 r.

"Istotną zmianą systemową, która wpływa na zmianę prognozy dochodów w stosunku do przyjętej w ustawie budżetowej jest utrzymanie tarczy antyinflacyjnej w zakresie obniżonych stawek VAT na żywność. Rozwiązanie to nie było pierwotnie uwzględniane w prognozie dochodów z VAT na 2023 r." - czytamy w zmianie ustawy budżetowej na rok 2023.

"W całym 2023 r. prognozuje się dochody z VAT na poziomie 272 900 000 tys. zł, tj. mniej o 13 400 000 tys. zł (4,7 proc.) niż przejęto w ustawie budżetowej na 2023 r." - czytamy dalej.

Jak podano, obserwacja bieżącej sytuacji w I kw. 2023 r. wskazuje na niższe wykonanie dochodów z podatku akcyzowego w porównaniu do oczekiwań.

"Przewiduje się, że dochody z podatku akcyzowego w 2023 r. wyniosą 83 800 000 tys. zł, tj. mniej o 4 797 000 tys. zł (5,4 proc.) w porównaniu do ustawy budżetowej na 2023 r. Prognozuje się, że niższe w porównaniu z ustawą budżetową na 2023 r. będą głównie dochody z akcyzy od paliw silnikowych, wyrobów tytoniowych i alkoholu etylowego" - czytamy dalej.

Dochody z CIT będą wyższe o 4 mld zł (5,4%) w porównaniu z ustawą budżetową na 2023 r. i zostaną wykonane w kwocie 77,606 mld zł, a dochody z PIT zostaną wykonane w kwocie 83,57 mld zł i będą wyższe o 5,202 mld zł (6,6%), szacuje resort w nowelizacji budżetu na 2023 r.

W przypadku dochodów niepodatkowych resort szacuje, że dochody z tytułu dywidend wyniosą 3,363 mld zł i będą wyższe o 1,146 mld zł, tj. o 51,7% w stosunku do prognozowanych w ustawie budżetowej na 2023 r.

"W zakresie dochodów budżetu państwa z dywidend dokonano aktualizacji przewidywanych kwot wpłat od spółek z udziałem skarbu państwa. Analiza otrzymanych od spółek danych w zakresie wyników finansowych za 2022 r. w kontekście założeń polityk dywidendowych spółek oraz przy uwzględnieniu planowanych przez spółki inwestycji wykazała wyższe spodziewane wpływy, niż określono na etapie ustawy budżetowej na 2023 r." - czytamy dalej.

Dochody z cła wyniosą 9,23 mld zł i będą wyższe o 0,56 mld zł, tj. o 6,5% w stosunku do prognozowanych w ustawie budżetowej na 2023 r.

"Dokonano aktualizacji prognozy dochodów z tytułu zarządzania długiem. Przewiduje się, że dochody z tego tytułu będą wyższe niż pierwotnie planowano o 3 621 420 tys. zł. Zwiększenie prognozy wynika głównie z niższych niż planowano stóp na rynku krajowym i pojawienia się nieplanowanych dochodów z premii, jak również z wyższych stóp na rynkach zagranicznych i dochodów z tytułu oprocentowania środków na rachunkach" - czytamy dalej.

W nowelizacji budżetu wzrost PKB zapisano na poziomie 0,9% (po wzroście o 5,1% w ub.r.).

"W obecnych warunkach, biorąc pod uwagę również słabe wyniki sprzedaży detalicznej w pierwszych miesiącach br., skorygowano w dół dynamikę konsumpcji prywatnej w br. do 0,7%, wobec 2,2% zakładanych w Uzasadnieniu do projektu budżetu na 2023 r." - czytamy też w uzasadnieniu do nowelizacji budżetu.

(ISBnews)