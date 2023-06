4 czerwca w Warszawie o godzinie 12:00 odbędzie się marsz organizowany przez Donalda Tuska i Platformę Obywatelską. Uczestnicy przejdą Alejami Ujazdowskimi w kierunku placu Trzech Krzyży, a następnie Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na plac Zamkowy pod kolumnę Zygmunta, gdzie będzie znajdowała się scena. Które ulice będą zamknięte, gdzie nie można parkować?

Marsz 4 czerwca. Zamknięcia i wyłączenia w ruchu

Stołeczny ratusz informuje, iż zostanie wyłączony z ruchu prawy pas jezdni Wybrzeża Gdańskiego w kierunku Wilanowa, na odcinku od ulicy Sanguszki do Grodzkiej. Na tym fragmencie Wisłostrady będą nadal dostępne dwa pasy ruchu dla kierowców. Przez cały dzień nie będzie możliwości skrętu z ulicy Czerniakowskiej w Łazienkowską ani Szwoleżerów, zarówno od strony Bielan, jak i Wilanowa. Skręt w Szwoleżerów będzie możliwy tylko dla mieszkańców.

Dodatkowo, w niedzielę zamknięte zostaną również ulice Myśliwiecka i Szwoleżerów na odcinku od Rozbratu do 29 Listopada. Około godziny 6 na placu Na Rozdrożu będzie obowiązywał zakaz skrętu w Mokotowską z Alej Ujazdowskich, zarówno od strony placu Trzech Krzyży, jak i Belwederskiej.

Ze względu na specyfikę zgromadzenia organizacja ruchu może ulec zmianie. Podczas przemarszu policja może podjąć decyzję o wyłączeniu z ruchu także innych ulic.

Marsz 4 czerwca. Zakaz zatrzymywania się i postoju

Przez całą niedzielę, 4 czerwca, obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się i postoju, z możliwością odholowania pojazdu na koszt właściciela. Dotyczyć to będzie Alei Ujazdowskich w rejonie skrzyżowania z Piękną oraz placu Trzech Krzyży, Nowego Światu przy rondzie de Gaulle'a, Krakowskiego Przedmieścia, Wybrzeża Gdańskiego na odcinku od ulicy Sanguszki do Grodzkiej oraz ulicy Myśliwieckiej na wysokości Kanału Piaseczyńskiego. Warto zaznaczyć, że ograniczenie to dotyczyć będzie także wyznaczonych miejsc parkingowych.

W wymienionych lokalizacjach będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela.

Marsz 4 czerwca. Trasa marszu

Uczestnicy przejdą Alejami Ujazdowskimi w kierunku placu Trzech Krzyży, a następnie Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na plac Zamkowy pod kolumnę Zygmunta, gdzie będzie znajdowała się scena.

Dokładna trasa marszu będzie przebiegać przez:

Aleje Ujazdowskie, plac Trzech Krzyży, Nowy Świat, rondo generała Ch. de Gaulle’a, dalej przez Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście - aż na plac Zamkowy.