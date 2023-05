Intensyfikacja współpracy transgranicznej w obszarze Trójmorza jest jednym z priorytetów- mówił w Lublinie prezydent Andrzej Duda. Podczas odbywającego się tam samorządowego kongresu mają zostać podpisane umowy m.in. na utworzenie Sieci Uniwersytetów Trójmorza i ws. Sieci Regionów.

Prezydent Andrzej Duda bierze we wtorek udział w Samorządowym Kongresie Trójmorza, który odbywa się w Lublinie.

"Jestem przekonany, że tegoroczna edycja kongresu po raz kolejny będzie dobrą okazją się do nawiązania wielu kontaktów, konstruktywnych rozmów, które zaowocują kolejnymi pomysłami na jeszcze lepszą integrację obszaru Trójmorza" - mówił prezydent Duda. "Jednym z takich pomysłów, który narodził się tutaj w Lublinie, jest utworzenie Sieci Uniwersytetów Trójmorza. Umowa powołująca tę Sieć, zostanie podpisana jeszcze dzisiaj, a sam projekt z całą pewnością przyczyni się do wzmocnienia partnerstwa między społecznościami lokalnymi państw Trójmorza" - podkreślił.

Jak wskazywał podczas swojego wystąpienia prezydent, "intensyfikacja współpracy transgranicznej w obszarze Trójmorza jest jednym z priorytetów, o których zawsze powinniśmy pamiętać".

Duda podkreślał, że "przez ostatnie trzy dekady wzrost gospodarczy państw naszego regionu był o 1,5 procent wyższy niż w największej gospodarce Unii Europejskiej, jaką są Niemcy". "W 2004 roku państwa Trójmorza generowały zaledwie 15,2 procent PKB Unii Europejskiej, podczas gdy w 2018 roku było to już ponad 19,1 procent PKB naszej europejskiej wspólnoty" - dodał. "W tym czasie Polska pozostawała liderem wzrostu gospodarczego ze średnim tempem rozwoju na poziomie ponad 5 procent" - wskazywał.

"Trójmorze ma stanowić akcelerator, ma stanowić dodatkowy silnik, który wesprze nasz rozwój, przyspieszy go jeszcze i spowoduje, mam nadzieję w niedługim czasie, przynajmniej większość z naszych krajów przegoni zdecydowaną część gospodarek zachodnioeuropejskich, a poziom życia przekroczy to, co dzisiaj widzimy na zachodzie Europy" - mówił prezydent i wskazał, że region wydaje się odporniejszy na kryzysy niż dzieje się to na zachodzie Europy.

Przyznał, że z satysfakcją przyjmuje zainteresowanie Trójmorzem ze strony największych światowych gospodarek i inwestorów, którzy widzą w regionie potencjał i chcą się z nim związać kapitałowo.

"Cieszę się, że podczas tegorocznego Kongresu nastąpi podpisanie umowy o Sieci Regionów Trójmorza" - mówił Duda. "Z satysfakcją odnotowuje przyjęcie do Sieci nowych członków z Rumunii oraz z Ukrainy" - dodał. "Trójmorze to kilkaset wspólnot lokalnych o różnych kulturach, gospodarkach i tradycjach. Sieć - powołana według pomysłu województwa lubelskiego - jest doskonałym narzędziem poznania specyfiki poszczególnych regionów oraz wykorzystania drzemiącego w nich potencjału" - dodał. "Jestem przekonany, że podpisany jutro dokument zaowocuje licznymi projektami w obszarach infrastruktury, gospodarki oraz kultury z korzyścią dla zainteresowanych oraz dla całego obszaru Trójmorza" - podkreślał. (PAP)

autorzy: Grzegorz Bruszewski, Gabriela Bogaczyk, Piotr Nowak

