Dziś rząd zajmie się m.in. projektem wprowadzającym wypłatę tzw. 14. emerytury na stałe. Ma to dotyczyć emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Zgodnie z projektem 14. emerytura będzie osobom uprawnionym przysługiwać w wysokości: kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł; kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.

Rząd zajmie się też projektem przedłużającym możliwość ubiegania się przewoźników o budżetowe rekompensaty za bilety ulgowe.

Ministrowie mają też dyskutować o harmonogramie realizacji propozycji ogłoszonych podczas konwencji PiS. Jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, na kolejnym posiedzeniu rządu - jeszcze w tym tygodniu - ma być przyjęty harmonogram realizacji wszystkich tych projektów, które przedstawione zostały przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Szef rządu zapewnił, że jest "pełna analiza, dokładnie dokonane kalkulacje, związane z wdrożeniami poszczególnych projektów".

Jarosław Kaczyński ogłosił w niedzielę, że od nowego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł, a także, od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.

Rząd ma się także zająć projektem ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie.