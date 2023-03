Premier Mateusz Morawiecki i minister Marlena Maląg wzięli udział w konferencji o seniorach organizowanej w resorcie rodziny i polityki społecznej.

Szef rządu wskazywał jak na przestrzeni lat zmieniała się polityka wobec osób starszych.

"Wolna Polska po 1989 r. jakoś chyba zapomniała o seniorach. Traktowała seniorów jak piąte koło u wozu. Dlaczego przez praktycznie 25 lat bez przerwy tak seniorzy byli traktowani? Otóż działo się tak dlatego, że po pierwsze nie było wrażliwości społecznej, nie było tej solidarności, którą pokolenie naszych seniorów budowało" – powiedział Morawiecki.

Jak dodał, była też druga przyczyna – to "zdewastowane finanse publiczne". Zdaniem premiera w czasach rządów Platformy Obywatelskiej budżet państwa był "dziurawy jak durszlak".

"Niestety trzeba to z całą mocą powiedzieć, bo naprawienie finansów publicznych było prawdziwą, główną i zasadniczą przyczyną tego, że możemy dzisiaj zupełnie inaczej potraktować naszą politykę społeczną, której częścią jest polityka senioralna" – zaznaczył Morawiecki.

Podkreślił, że Zjednoczona Prawica zaczęła swoje rządy od wypełnienia obietnicy wyborczej. "Brzmi to banalnie, ale wcześniej tak się nie działo. Nasi poprzednicy mówili: dwa razy obiecać to jak raz wykonać. My wypełniamy nasze obietnice wyborcze, jesteśmy wiarygodni. W związku z tym obniżyliśmy podniesiony przez Platformę Obywatelską wiek emerytalny" – powiedział.

"Dla nas polityka senioralna, wobec dzisiejszych babć, matek, ojców, jest fundamentem polityki społecznej i całej filozofii państwa" – dodał szef rządu.

Przypomniał o wprowadzeniu trzynastych i czternastych emerytur. "Trzynastą emeryturę będziemy wypłacać już wkrótce po raz piąty" – zaznaczył premier.

Szef rządu podkreślił ponadto, że tegoroczna waloryzacja świadczeń jest "maksymalna". Od 1 marca emerytury i renty wzrosły o 14,8 proc. W tym roku waloryzacja jest kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł brutto.

"Mogę z dumą powiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o seniorów, dba w trudnych czasach, gdy ciężko jest związać koniec z końcem, bo ceny rosną, bo +ruska inflacja+ wszystkich dotyczy" – mówił szef rządu.

Jak zauważył, jest też dobra wiadomość - "inflacja marzec do lutego zaczyna spadać". "Kolejne miesiące, kwiecień, będą spadki inflacji. To wszystko widać już w analizach gospodarczych" – powiedział premier.

Premier akcentował, że polityka rządu wobec najstarszego pokolenia to także program Senior Plus zwiększający aktywność osób starszych.

"Wystarczy rozejrzeć się po swojej gminie, swoim powiecie, po swoim mieście, ile domów seniora powstało w ostatnich latach. To diametralna różnica w porównaniu do tego, co się działo w czasach naszych poprzedników. (…) Wierzymy, że seniorzy to wartość, dla której warto żyć, warto się trudzić i robić wszystko, by ich życie było jak najbardziej godne, radosne, by w jesieni życia do drzwi pukała wiosna" – stwierdził szef rządu.

Minister Marlena Maląg podkreśliła, że wypłata trzynastej emerytury w czasie pandemii koronawirusa była "swoistą tarczą antykryzysową". Teraz- jak dodała - ma minimalizować skutki inflacji.

Szefowa MRiPS zapewniła, że wsparcie w zakresie polityki społecznej będzie dalej realizowane. "Inwestujemy w rodziny z małymi dziećmi, w seniorów, bo wiarygodność i solidarność międzypokoleniowa to wizytówka rządu Prawa i Sprawiedliwości" - powiedziała minister.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ mhr/