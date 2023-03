W poniedziałek w Kędzierzynie-Koźlu były premier spotkał się z samorządowcami z woj. opolskiego. Podczas wystąpienia Tusk odniósł się do roli samorządów w zarządzaniu państwem.

Według Tuska, obecnie samorządy znajdują się w sytuacji, w której muszą realizować swoje zadania przy stale zmniejszającym się zakresie kompetencji i środków. "Musimy o tym nie tylko mówić, ale wręcz głośno krzyczeć. (...) Wszyscy mają ten sam problem - jest coraz mniej środków i kompetencji, a zadań nie ubywa. To jest coś wyjątkowo perfidnego - jeżeli władza zabiera środki, a de facto zabiera również kompetencje i uprawnienia, (...) a zadań dodaje coraz więcej, to może powstać wrażenie, że samorząd jest słaby" - podkreślił szef PO.

"Jeśli dalej będzie funkcjonował ten model - on będzie moim zdaniem się nasilał - to samorząd nie będzie miał szansy przetrwania; pozostanie atrapa, nazwa realnej autonomii decyzji" - stwierdził Tusk. "My na dole wiemy lepiej, jak wydać publiczne pieniądze - a to właściwie jest istota samorządu. Pozwólcie nam działać, ten model jest dzisiaj najbardziej dużo zagrożony" - stwierdził.

Tusk ocenił, że takie działanie wynika po części z niekompetencji rządzących, ale "jest w tym też nie tak wcale skryta idea, by wrócić do centralnego zarządzania". Jak dodał, jego celem jako premiera było budowania "relacji między instytucjami a obywatelem opartych na zaufaniu".

"A dzisiejsza władza - ostatnia rzecz, jaka je przyjdzie do głowy, to żeby komuś zaufać. Aż czuć w powietrzu brak zaufania" - ocenił Tusk. Polityk stwierdził, że rolą władz centralnych jest dostarczanie samorządom środków, "pytanie jakie są potrzeby, a nie decydowanie".

"Uważam, że te wybory - paradoksalnie to wybory do parlamentu - ale one rozstrzygną też o przyszłości samorządów, nie mam co do tego żadnych wątpliwości" - ocenił lider PO.(PAP)

autorzy: Mikołaj Małecki, Marek Szczepanik

