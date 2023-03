Oczekuje wyjaśnień, bo obawia się, że zgłoszony jednostkowy przypadek może sygnalizować nieprawidłowość systemu, który obejmuje miliony profili.

„Dotychczas nie wpływały do nas zgłoszenia dotyczące podobnych problemów” – informuje Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Dodaje, że zapytanie rzecznika nie zawiera szczegółów umożliwiających analizę wskazanego incydentu, dlatego resort poprosił RPO o dodatkowe informacje, które by to umożliwiły.