W lutym dynamika cen materiałów budowlanych spadła o kolejne 2 pkt proc. do 15 proc., co daje nadzieję na powrót do jednocyfrowych wzrostów jeszcze przed końcem bieżącego roku - ocenił ekspert portalu RynekPierwotny.pl Jarosław Jędrzyński.

Według danych Grupy PSB w lutym ceny materiałów budowlanych wzrosły średnio o 15 proc. w porównaniu z lutym 2022 r. Najmocniej, o 38 proc. zdrożały cement i wapno; najmniej, o 2 proc. płyty OSB i drewno. Jak zauważył Jędrzyński, wkrótce minie rok od rekordu tempa materiałowej drożyzny z kwietnia ub. roku na poziomie 34 proc. "Wynik z lutego rzędu 15 proc. daje nadzieję na powrót do względnej normalności, za którą w obecnych czasach należy uznać powrót parametrów wzrostu cen do wartości jednocyfrowych, jeszcze przed końcem bieżącego roku" - ocenił analityk. Zaznaczył, że w dalszym ciągu kategorią najmocniej zwyżkującą jest cement, wapno. "Jednak tempo wzrostu cen tego spoiwa z lutego jest mdm słabsze aż o 17 pkt proc., co jest głównym czynnikiem hamowania trendu wzrostowego. Podobnie, choć w znacznie skromniejszym stopniu dzieje się prawie we wszystkich pozostałych przypadkach grup towarowych. Na drugim biegunie klasyfikację zamykają płyty OSB i drewno z dynamiką rzędu zaledwie 2 proc." - wskazał Jędrzyński. Dodał, że notowania giełd surowcowych, które często wytyczają kierunek cenom materiałów budowlanych, coraz wyraźniej sugerują zakończenie hossy najważniejszych pozycji dla realizacji inwestycji budowlanych. "Główny wskaźnik globalnych trendów surowcowych - CRB Index w marcu zanotował kolejny 5 proc. spadek do poziomu 280 pkt, głównie za sprawą postępującego regresu notowań surowców energetycznych z ich głównymi reprezentantami – węglem, ropą naftową i gazem ziemnym. Z kolei wciąż kilkumiesięczne odreagowania wzrostowe dominują w przypadku stali i miedzi" - podkreślił ekspert. Zwrócił uwagę, że na krajowym pierwotnym rynku mieszkaniowym widać co prawda kosmetyczną poprawę w statystykach sprzedaży nowych mieszkań, jednak nie przekłada się to aktywność inwestycyjną firm deweloperskich. "W statystykach GUS budownictwa mieszkaniowego za dwa pierwsze miesiące br. w dalszym ciągu panuje zastój, który zapowiada dalszy wyraźny spadek popytu na materiały budowlane oraz presję na ograniczanie wzrostu ich cen. Zapowiadane przez rząd uruchomienie w połowie br. programu mieszkaniowych kredytów preferencyjnych daje jedynie iluzoryczne nadzieje na choćby okresowe ożywienie koniunktury inwestycyjno-sprzedażowej rynku pierwotnego" - stwierdził Jędrzyński. Podkreślił, że poza dynamiką cen maleje też dynamika sprzedaży większości grup towarowych podawanych przez Grupę PSB. "W lutym nad kreską liczonej w relacji rdr dynamiki sprzedaży pozostawały jedynie cement wapno (+39 proc.), motoryzacja (+26 proc.), farby i lakiery (+26 proc.) oraz sucha zabudowa (+1 proc.). Z kolei w przypadku aż 16 pozycji zanotowano regres, a rekordowo ujemny wynik rzędu blisko 80 proc. spadku popytu zanotowały płyty OSB i drewno, jeszcze niedawno najbardziej pożądany asortyment na krajowych placach budowy" - zauważył ekspert.(PAP) kmz/ amac/