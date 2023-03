Politycy PO podczas niedawnej wizyty w Lesznie poruszyli m.in. temat polityki senioralnej w naszym kraju. Według posłanki Ewy Kołodziej, wmawianie ludziom, że 13. i 14. emerytura jest polityką senioralną, jest kłamstwem i manipulacją. Jak oceniła, dodatkowe świadczenia w postaci 13. i 14. emerytury to "ochłapy".

"Poza tym, że dostają jakiś ochłap w postaci 13. i 14. emerytury, co w dzisiejszych czasach, przy tak wysokiej inflacji, de facto nie dostają nic więcej. Słyszę wiele głosów ze strony seniorów, że oni woleliby nie dostać tej emerytury, bo oni woleliby dostać uczciwie normalnie emerytury, gdyby tylko rząd sprawił, żeby nie było inflacji. Oni nie chcą dostawać tych dodatkowych ochłapów, bo ta 13. i 14. emerytura tylko niweluje tę inflację, która jest tak astronomiczna" - mówiła Kołodziej.

B.szef PO Grzegorz Schetyna, który brał udział w spotkaniu zapewnił, że "to co zostało dane, nie zostanie przez nas odebrane".

Rzecznik PiS, komentując w rozmowie z PAP wypowiedź Kołodziej, stwierdził, że jest to "kolejny dowód na to, z jaką pogardą politycy PO podchodzą do programów społecznych realizowanych przez Prawo i Sprawiedliwość".

"To także wyraz ich pogardy wobec osób, które z tych rozwiązań korzystają. Nie pozwólmy, aby kiedykolwiek mogli przy tych programach majstrować" - podkreślił Bochenek.

Szefowa sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, wicerzecznik PiS Urszula Rusecka wyraziła przekonanie, że gdyby Platforma Obywatelska doszła do władzy "nie będzie ani 13., ani 14. emerytury". "Nie wiadomo, co będzie też z innymi programami społecznymi, które wprowadziło PiS" - zaznaczyła.

"Emeryci doskonale wiedzą jak wyglądało ich wsparcie kiedy rządziło PO, ile wynosiła waloryzacja świadczeń, już nie mówiąc o tym, że 13. i 14 emerytury wówczas nie było" - dodała Rusecka.

Posłanka PiS odnosząc się do słów Kołodziej, że dodatkowa emerytura to "ochłap" oceniła, że to wypowiedź "skandaliczna". "Całkowity brak empatii, szacunku dla osób starszych, zwłaszcza tych, którzy mają niskie emerytury" - mówiła Rusecka.

"Niejednokrotnie emeryci, zwłaszcza ci, którzy mają jeden z niższych uposażeń, czekają na ten dodatkowy przypływ środków. Już mają plany wydatkowania tych środków, bo to pokaźny zastrzyk gotówki dla nich" - wskazała. (PAP)

autor: Rafał Białkowski

