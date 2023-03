Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, spadł o 0,6 pkt m/m w marcu 2023 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Był to ósmy z rzędu spadek wartości wskaźnika i jeden z najwolniejszych w tym czasie, podkreślono.

Reklama

Ubywa przedstawicieli gospodarstw domowych spodziewających się wzrostu cen szybszego niż dotychczas na rzecz grupy spodziewającej się wolniejszego wzrostu cen.

"Wskazuje to na stopniowe wyczerpywanie się czynników działających w kierunku dezinflacji, zwłaszcza tych leżących po stronie oczekiwań inflacyjnych. Oczekiwania inflacyjne były do tej pory jednym z wiodących czynników odpowiedzialnych za spadki WPI. Skumulowana wartość dotychczasowych spadków wskaźnika stanowi zaledwie niecałe 25 proc. jego uprzedniego wzrostu. Odpowiada to możliwości spadku inflacji w perspektywie kilku najbliższych miesięcy do poziomu około 13,6 proc. To nadal bardzo wysoki poziom, trudny do zaakceptowania dla konsumentów i przedsiębiorców" - czytamy w raporcie.

Reklama

Wzrost cen za wyroby

Przewaga odsetka firm planujących w najbliższym czasie podnieść ceny na swe wyroby nad odsetkiem tych, którzy zamierzają je obniżyć przekracza 18 pkt proc., zaznacza Biuro.

"Najsilniejszego wzrostu cen można spodziewać się w przemyśle skórzanym, farmaceutycznym, u producentów urządzeń elektrycznych oraz u producentów żywności" - czytamy dalej.

Obniżki cen

Tendencje do obniżek cen dominują w branży papierniczej i sektorze energetycznym. W przetwórstwie ropy naftowej przewaga tendencji do obniżek cen nad tendencjami do podwyżek sięga ok. 20 pkt proc.

"Przetwórstwo ropy naftowej to sektor, gdzie ceny w niedalekiej przeszłości rosły najszybciej i miały wpływ zarówno na koszty produkcji w pozostałych sektorach, a w konsekwencji na wskaźnik inflacji CPI" - podkreślono.

"Od września ubiegłego roku obniża się również wskaźnik cen surowców publikowany przez IMF, choć spadki nie są już tak znaczne jak jesienią ub. roku. Obecnie wskaźnik cen surowców IMF jest o 5 proc. niższy niż przed rokiem" - napisano także w materiale.

(ISBnews)