Posłowie Koalicji Obywatelskiej podczas posiedzenia Sejmu w czwartek pytali MSWiA o sytuację kadrową w Policji. Poseł Szymański ocenił, że "już niedługo może dojść do takiej sytuacji, że zabraknie patroli na ulicach, a komisariaty będą świeciły pustkami".

"W ciągu dwóch miesięcy tego roku odeszło ze służby 7,5 tysiąca funkcjonariuszy. Te statystyki przerażają. Tym bardziej, że odchodzą osoby najbardziej doświadczone, czterdziesto- i pięćdziesięcioletnie mające 20-25 lat stażu" - podkreślił Szymański. Dla porównania podał, że w ciągu całego ubiegłego roku ze służby odeszło 4,7 tys. funkcjonariuszy.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w odpowiedzi zwrócił uwagę, że w grudniu ubiegłego roku Policja osiągnęła najwyższy od prawie 30 lat wskaźnik zatrudnienia - 101 tys. funkcjonariuszy. "Oczywiście, mamy ten rok i to nie jest niczym nowym dla każdego, kto interesuje się sprawami policyjnymi, że odejścia w miesiącu styczniu i lutym są zawsze najwyższe" - zaznaczył Wąsik, nawiązując m.in. do marcowej waloryzacji emerytur.

Wąsik wskazał też, że "rzeczywiście odejścia były na wysokim poziomie", ale znane są przyczyny tej sytuacji. Przypominał, że dwa lata temu zostały wprowadzone comiesięczne świadczenia motywacyjne po 25 latach oraz po 28 latach i sześciu miesiącach służby. "To sprawiło, że w dwóch poprzednich latach mieliśmy gwałtowny spadek odejść na emeryturę" - wyjaśnił.

Jak tłumaczył Wąsik, założenie było takie, że te świadczenia motywacyjne wydłużą służbę średnio o dwa lata. "Dzisiaj, kiedy pojawiają się bardzo atrakcyjne waloryzacje emerytur, mamy tego efekt. Jest to pewien efekt uboczny" - powiedział.

Wiceminister podkreślił też, że "najczarniejsze wizje", które roztaczali niektórzy politycy, mówiły o 12 tysiącach odejść z Policji, a te "mniej czarne" o 8 tysiącach. "Tak że wydaje się, że przyjęte rozwiązania przez rząd i wysoką izbę sprawiły, że sytuację w Policji mamy stabilną" - powiedział. W tym roku uchwalona została m.in. ustawa o tzw. dodatku antyemerytalnym po 15 latach służby.

Wiceszef MSWiA odniósł się też policyjnych wakatów, których - według informacji posła Szymańskiego - jest obecnie 13 tysięcy. Jak zaznaczył, wakatów jest więcej, bo ustawa budżetowa zwiększyła liczebność

Wiceminister poinformował też, że stan etatowy w Policji dziś jest podobny do stanu na 1 marca 2012 roku i wynosi ok. 94-95 tysięcy funkcjonariuszy. "Ale pragnę pana uspokoić, już przyjęliśmy 700 osób w lutym i za chwilę przyjmiemy 3,5 tysiąca ludzi" - powiedział do posła KO.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska

