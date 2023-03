Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży został złożony w końcu ubiegłego roku przez fundację działaczki antyaborcyjnej Kai Godek. Zabrania on informowania o możliwości dokonania aborcji w kraju bądź za granicą.

Zgodnie z propozycją w Kodeksie karnym miałby się znaleźć przepis, zgodnie z którym osoba nakłaniająca kobietę do przerwania ciąży ma podlegać karze pozbawienia wolności do 3 lat. Od 6 miesięcy do lat 8 ma grozić osobie, która namawia do aborcji, "gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej". Jeśli kobieta w wyniku aborcji umrze, "sprawcy" groziłoby nawet 12 lat więzienia.

Rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek zapowiadał już, że jego formacja nie poprze obywatelskiego projektu "Aborcja to Zabójstwo" zaostrzającego obecne przepisy. Pod koniec lutego poinformował, że zgodnie z decyzją kierownictwa PiS projekt ten będzie odrzucony w pierwszym czytaniu.

Na tym posiedzeniu posłowie zdecydują też o losie senackiego weta do nowelizacji Kodeksu wyborczego i poprawek do nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej.

Posłowie rozpoczną prace od przeprowadzenia pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o aplikacji mObywatel. Przyjęty w ubiegłym tygodniu przez Radę Ministrów projekt zakłada, że wszystkie dokumenty tradycyjne, jak plastikowe dowody osobiste, prawa jazdy, legitymacje szkolne oraz studenckie będą respektowane w Polsce na równi z dokumentami w aplikacji mObywatel.

Sejm ma również przeprowadzić drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o referendum lokalnym autorstwa posłów Kukiz'15 (złożonego wraz z podpisami posłów PiS). Zakłada on m.in. obniżenie progu frekwencyjnego z 30 na 15 procent. Z kolei w przypadku referendum o odwołanie władz wykonawczych pochodzących z wyborów bezpośrednich np. prezydenta miasta lub burmistrza, byłoby ono ważne, jeśli liczba wyborców, którzy wzięli w nim udział, stanowiła przynajmniej 3/5 liczby głosów oddanych w wyborach na odwoływany organ.

Posłowie zajmą się też rządowymi projektami: ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, a także nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Następnie przedstawione zostaną sprawozdania o rządowych projektach: noweli ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; noweli ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, a także noweli Kodeksu postępowania karnego.

W środę od rana zaplanowano sprawozdania komisji o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Następnie odbędzie się pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu.

Po południu posłowie wysłuchają sprawozdania komisji nt. rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie wymogu obligatoryjnej autoryzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt przewiduje także wprowadzenie obligatoryjnego wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem – czyli systemu monitorowania tzw. zdarzeń niepożądanych.

Wieczorem tego dnia posłowie mają pracować nad obywatelskim projektem ustawy uchylającej ustawę o opłatach abonamentowych.

Na czwartkowe przedpołudnie zaplanowano natomiast pytania w sprawach bieżących oraz informacje bieżące. Po południu Sejmowi zostanie przedstawiona informacja Rady Ministrów "o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych wraz z propozycjami zmian".

Między godz. 17.00 a 18.30 zaplanowane są głosowania. Posłowie będą głosować m.in. nad stanowiskami Senatu wobec nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz tzw. ustawy wiatrakowej.

kos/ mok/