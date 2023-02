Nadinspektor John Caldwell, ceniony detektyw policyjny, został kilkukrotnie postrzelony w środę wieczorem w Omagh tuż po treningu piłkarskim dla dzieci, który prowadził po godzinach pracy i od tego czasu pozostaje w szpitalu w stanie krytycznym. Był to pierwszy atak na policjanta w Irlandii Północnej od stycznia 2017 r.

Północnoirlandzka policja (PSNI) już następnego dnia poinformowała, że głównym wątkiem śledztwa jest to, że zabójstwa próbowała dokonać Nowa IRA. Jak podały w poniedziałek brytyjskie media, w niedzielę wieczorem w Londonderry grupa pozostawiła oświadczenie, w którym przyznała się do ataku. Do tej pory w związku z tą sprawą aresztowano sześć osób, z których najmłodsza ma 22 lata, a najstarsza - 71.

Nowa IRA, czyli Nowa Irlandzka Armia Republikańska, to niewielka grupa paramilitarna powstała w 2012 r. w wyniku połączenia kilku innych organizacji sprzeciwiających się nie tylko brytyjskiemu zwierzchnictwu nad Irlandią Północną, ale też porozumieniu wielkopiątkowemu, które jest podstawą procesu pokojowego w tej prowincji. Nowa IRA jest m.in. odpowiedzialna za głośne śmiertelne postrzelenie dziennikarki Lyry McKee w kwietniu 2019 r. podczas zamieszek w Londonderry, choć jak wyjaśniała, była ona przypadkową ofiarą.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

