Informację przekazał wiceszef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa we wpisie na Twitterze. "Według stanu na godz. 6:00 bez prądu pozostaje ok. 205 tys. odbiorców, najwięcej - pomorskie - ok. 129 tys., mazowieckie - 20,8 tys., zachodniopomorskie - 11,3 tys., podkarpackie - 8,3 tys., warmińsko-mazurskie -7 tys. - wyliczył.

Przerwy w dostawach prądu związane są z wichurami. IMGW w piątek wydał alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed silnym wiatrem w całym kraju.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców całego kraju smsy ostrzegające przed silnym wiatrem. (PAP)

Ponad 400 interwencji strażaków w związku z silnym wiatrem

Ponad 400 razy interweniowali zachodniopomorscy strażacy przy usuwaniu skutków wichury, która przeszła nad regionem - poinformował w sobotę rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP. Poszkodowany podczas działań został strażak OSP.

Jak przekazał PAP w sobotę rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie mł. bryg. Tomasz Kubiak zanotowano 410 interwencji w związku z silnym wiatrem. Najwięcej - ponad 100 - było w powiecie koszalińskim. W trakcie działań poszkodowany został jeden strażak z OSP, nie ma informacji o innych osobach poszkodowanych.

Strażacy usuwali głównie powalone na drogę drzewa i gałęzie.

Na stacji paliw w Starych Brynkach, przy S3, w powiecie gryfińskim wiatr zerwał fragment blaszanego dachu, a w Bezrzeczu (pow. policki) drzewo przewróciło się na zaparkowany samochód. Na drodze A6 w Szczecinie drzewo spadło na jadący samochód. W Łubowie w powiecie szczecineckim zawaliła się ściana szczytowa nieużywanego budynku gospodarczego. W Grabowie w pow. szczecineckim poderwany przez wiatr dach budynku gospodarczego uszkodził całkowicie dach domu wraz z poddaszem.

Według danych na stronie Enei, dostawcy prądu dla zachodniej części województwa awarie występują m.in. na dwóch ulicach w Świnoujściu, w dwóch miejscowościach pod Wolinem i dwóch pod Łobzem. Masowa awaria - jak podaje Energa, dostawca dla wschodniej części regionu - objęła powiaty: białogardzki, bytowski, koszaliński i świdwiński.

Jak przekazał dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, o godz. 6 bez prądu w województwie pozostawało 11 tys. odbiorców.

Wiatr w regionie w sobotę rano wieje z mniejszą prędkością. IMGW obniżył stopnie ostrzeżeń przed silnym wiatrem. Pierwszy stopień obowiązuje w powiatach białogardzkim, kamieńskim, szczecineckim, świdwińskim, gryfickim, kołobrzeskim i koszalińskim, a także w Koszalinie i Świnoujściu. Tam jeszcze rano prędkość wiatru może w porywach osiągnąć 85 km/h. Drugi stopień ostrzeżenia do godz. 13 obowiązuje w powiecie sławieńskim.

"Nadal prognozuje się występowanie silnego wiatru o średniej prędkości od 50 km/godz. do 65 km/godz., w porywach do 110 km/godz., z zachodu" - przekazano w komunikacie. (PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka