Prezydent w rozmowie w "Gościu Wiadomości" TVP był pytany, czy spodziewa się "konkretów" podczas wizyty prezydenta USA Joe Bidena, który odwiedzi Polskę w przyszłym tygodniu.

Andrzej Duda podkreślił, że wizyta amerykańskiego przywódcy ma "potężną polityczną wagę". "Przede wszystkim patrzę na konkretne, polityczne i niepolityczne aspekty tej wizyty i szczytu Bukareszteńskiej Dziewiątki w Polsce. To jest wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. To kolejne wystąpienie prezydenta Joe Bidena dotyczące bezpieczeństwa po tym, które wygłosił już na dziedzińcu Zamku Królewskiego rok temu. Teraz będzie kolejne wystąpienie w oczywisty sposób skierowane do całego świata" - powiedział prezydent.

Dodał, że podczas tej wizyty spodziewa się "wielu konkretów". "Nie chcę i nie mogę za bardzo o nich mówić, ale spodziewam się wielu konkretów. Być może będą to takie konkrety, o których nie będziemy mogli publicznie powiedzieć. Taka wizyta zawsze się na konkrety przekłada" - zaznaczył.

Prezydent dopytywany, czy podczas tej wizyty prawdopodobne jest spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, odparł, że takie kwestie nie są zapowiadane.

"To są kwestie związane z bezpieczeństwem pana prezydenta Joe Bidena, to są kwestie związane z bezpieczeństwem pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, to są kwestie związane z naszym bezpieczeństwem, jako gospodarzy wszystkich spotkań, które będą się odbywały w tym czasie i wokół tej symbolicznej daty - pierwszej rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę" - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent, który przebywa obecnie z wizytą w Wielkiej Brytanii był także pytany o zaplanowane na piątek spotkanie z królem Karolem III. Jak przekazał, tematem rozmowy ma być wojna w Ukrainie oraz sytuacja Polonii w Wielkiej Brytanii.

W czwartek prezydent Duda spotkał się w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem oraz złożył wieniec pod pomnikiem Polish Air Force Memorial, który został wzniesiony, by uczcić pamięć lotników polskich walczących po stronie aliantów podczas II wojny światowej.(PAP)

