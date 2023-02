Przewodniczący klubu radnych PiS przekazał, że w roku 2021 z budżetu miasta na finansowanie rozmaitych organizacji pozarządowych, podmiotów spoza sektora finansów publicznych wybadano 282 mln zł na 2960 rozmaitych projektów. Podkreślił, że wiele pieniędzy zostało wydanych na inicjatywy ze wszech miar godne poparcia. "Natomiast część tej kwoty został przekazana na projekty, które budzą nasze wątpliwości" - powiedział.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Alicja Żebrowska zaznaczyła, że mieszańcy Warszawy dotują m.in prywatny teatr, a z pieniędzy warszawiaków prowadzone są szkolenia np. z taktyk miejskich czy w ramach tzw. "społecznej szkoły antykapitalizmu" prowadzone było szkolenie pod tytułem "Wartość prywatna to kradzież".

Figura zwrócił jeszcze uwagę na dwa podmioty, które dostały dofinansowanie z budżetu miasta. Pierwsza to fundacja Centrum im. Bronisława Geremka, która otrzymała kilkadziesiąt tysięcy. "W zarządzie tej fundacji zasiada m.in europosłanka Róża Thun" - zaznaczył. Drugi podmiot, na który zwrócił uwagę to stowarzyszenie Pro Humanum, realizujące projekty promujące wielokulturowość. "Natomiast kontrowersyjne jest to, że wiceprzewodniczącą jest Jolanta Lange - współpracownik Służby Bezpieczeństwa. Do tej pory jej rola w w śmierci księdza Blachnickiego nie została do końca wyjaśniona" - dodał.

"Te przykłady pokazują, że warto się przyjrzeć, warto sprawdzić, czy środki z samorządu miasta są wydawane w sposób właściwy a przede wszystkim czy wydawane są z pożytkiem dla mieszkańców Warszawy. Dlatego też składamy dzisiaj dwie interpelacje, pytania do prezydenta Trzaskowskiego" - powiedziała Żebrowska.

Dariusz Figura zaznaczył, że w interpelacjach domagają się kwot za ostatnie lata rządów prezydenta Trzaskowskiego. "Na jakie projekty przeznaczone zostały te kwoty, na jakie organizacje i w jakich latach. Zapytamy też, jakie lokale są wynajmowane po preferencyjnych cenach właśnie dla rozmaitych fundacji i stowarzyszeń" - podkreślił.

"Rozumiem, że prezydent Trzaskowski uważa, ze Warszawa to miasto dla wszystkich. I, że wśród tych projektów są projekty liberalne. Ale nie powinno się odbierać prawa wspierania inicjatyw, które ze wszech miar służą myśli państwowej i współpracy w zakresie Trójmorza, podmiotom sektora finansów publicznych" - powiedział Figura. (PAP)

Autorka: Marta Stańczyk

mas/ ok/