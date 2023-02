Te przepisy mają pomóc w walce z problemem blokowania wolnych miejsc. Wiele powiatów trzyma je bowiem dla swoich dzieci. Wychodzą z założenia, że jeśli nawet w danym momencie nie są one potrzebne, to sytuacja może się zmienić w każdej chwili, wystarczy, że sąd wyda postanowienie o umieszczeniu kolejnych dzieci z ich terenu w pieczy. Problem w tym, że skutkiem takich niewykorzystanych miejsc jest to, że wiele dzieci zamiast do rodziny zastępczej trafia do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dzięki nowym regulacjom takich przypadków ma być mniej, ale budzą one spore kontrowersje wśród samorządów.