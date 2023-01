W sobotę na antenie radia RMF FM premier Mateusz Morawiecki został zapytany, "czy po takim ciężkim roku nie myśli o politycznej emeryturze".

"Czy ja wyglądam na emeryta? Jeszcze z ćwierć wieku zamierzam powalczyć w tych różnych obszarach" – odpowiedział Morawiecki i poinformował, że podjął już decyzję o starcie w najbliższych wyborach parlamentarnych. O mandat będzie walczył, tak jak w poprzednich wyborach, na Śląsku.

Morawiecki przyznał, że dotychczasowa działalność polityczna kosztuje go dużo wysiłku, ale daje dużą satysfakcję.

"To co udało się zrobić, zwłaszcza w sferze naprawy finansów publicznych, dzięki czemu mamy taką politykę społeczną, jaką mamy, i możliwości uzbrojenia polskiej armii do poziomu, którego zazdroszczą nam inni przedstawiciele (...) państw NATO, to jest coś, co jest na ustach innych przedstawicieli państw NATO" – powiedział Morawiecki i doprecyzował, że "w tym roku prawdopodobnie będziemy mieli uzbrojenie na poziomie 4 proc. do PKB".

W ostatnich wyborach parlamentarnych Mateusz Morawiecki uzyskał mandat posła z okręgu katowickiego (okręg wyborczy 31), zdobywając ponad 133 tys. głosów. Startował z list Prawa i Sprawiedliwości. (PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska