AMX-10 RC, bradley i marder to nowa jakość, czemu 6 stycznia dał wyraz prezydent Zełenski w codziennym orędziu. – Wreszcie udało się wznieść siłę Ukrainy i wojskową współpracę z partnerami na nowy poziom – mówił, przekonując, że to efekt jego grudniowej wizyty w USA. Kolejne decyzje mogą zostać podjęte na spotkaniu w formacie Rammstein, zrzeszającym 49 państw wspierających Kijów. Ósme spotkanie może się odbyć jeszcze w tym miesiącu. Kreml nie zareagował na zapowiedzi zwiększenia zachodnich dostaw. Rosja ogłosiła na 6–7 stycznia jednostronne zawieszenie broni, którego sama nie dotrzymała. Sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksandr Daniłow skomentował to cytatem z „Nocy wigilijnej” Nikołaja Gogola: „przerażony diabeł miota się we wszystkie strony, czując swą zgubę, a zamknięci w piekle grzesznicy biją i wyganiają go batami, polanami i wszystkim, co im wpadło w ręce (…). Już jutro, po pierwszym uderzeniu dzwonu na jutrznię, z podwiniętym ogonem umknie co tchu do swego legowiska”.