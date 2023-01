"Właśnie zatwierdziłem umowę, która stanowi kolejny aneks do umowy z 2020r. w sprawie kupienia na wyposażenie Wojska Polskiego modułowych karabinków Grot. To są dobre karabiny, sprawdzone, to są karabiny, które cieszą się uznaniem ze strony żołnierzy Wojska Polskiego, ale także żołnierzy wojsk ukraińskich" - powiedział Błaszczak po podpisaniu aneksu.

"Dlatego też zamawiamy prawie 70 tys. egzemplarzy dodatkowo karabinków Grot, a też rozmawiamy na temat tego, aby w ciągu kilku następnych tygodni podpisać kolejny aneks" - dodał wicepremier.

Wskazał, że potrzeby Wojska Polskiego "są duże".

"Podtrzymujemy nasze cel: minimum 300 tys. żołnierzy Wojska Polskiego , a więc […] o takiej liczbie karabinków mówimy, ale to oczywiście nie wszystko, bo musimy mieć też przygotowane karabinki, które będą stanowiły wyposażenie dla rezerwistów. A więc minimum 300 tys. WP plus rezerwiści" - podkreślił.

Zgodnie z zawartym aneksem do umowy z 2020 roku, Fabryka Broni Łucznik - Radom dostarczy Siłom Zbrojnym RP do końca 2026 r. blisko 70 tys. kolejnych karabinków Grot C16 FB-A2 kal. 5,56×45 mm. Uwzględniając wszystkie dotychczasowe umowy i aneksy, zamówienie będzie obejmować łącznie blisko 100 tys. karabinków. Do żołnierzy Wojska Polskiego trafiło już 17 tys. MSBS Grot.

5,56 mm karabinek szturmowy Grot, opracowany przez Fabrykę Broni Łucznik - Radom we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, powstał w efekcie projektu Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej (MSBS) realizowanego w ramach programu Zaawansowanych Indywidualnych Systemów Walki (ZISW) Tytan. Modułowa konstrukcja zapewnia możliwość szybkiego dostosowania do potrzeb użytkownika, a karabinek może występować w wielu konfiguracjach i wersjach, zarówno w układzie klasycznym, jak i bezkolbowym.

