– Dziękuję Radzie Nadzorczej za zaufanie i wsparcie. Dziękuję władzom PZU i wszystkim, którzy uwierzyli, że ubezpieczenia wzajemne są szansą dla rozwoju całej Grupy PZU i wspierają nas w ambitnych planach. Odradzające się w Polsce ubezpieczenia wzajemne wnoszą dodatkową, cenną wartość dla gospodarki , a my mamy możliwość, aby się do tego przyczyniać – mówi prezes Rafał Kiliński.

– W szybszym niż założone tempie zbliżamy się do strategicznego celu w postaci miliarda złotych składki rocznie, który wyznaczyliśmy sobie na 2024 rok. To dowód na to, że nasz rozwój jest oparty na solidnych podstawach. W nowej kadencji Zarządu będziemy skupiali się na dalszym rozwijaniu oferty i powiększaniu liczby ubezpieczonych, a także wspieraniu ich w trosce o bezpieczeństwo i wprowadzaniu kolejnych innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie – deklaruje Rafał Kiliński.