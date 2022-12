Na konferencji prasowej rzecznik MSZ, podsumował działania resortu w mijającym roku oraz przedstawił plany na 2023 r. Powiedział, że najważniejszym wydarzeniem w 2022 r. była rosyjską agresją na Ukrainę.

Reklama

Zwrócił uwagę, że w kończącym się roku Polska sprawowała przewodnictwo w OBWE. Mówił, że sukcesem zakończyły się polskie starania o przedłużenie obecności OBWE na Ukrainie i udało się zagwarantować ciągłość operacyjną tej organizacji również w przypadku pozostałych misji - w Azji Centralnej i na Bałkanach. Jasina dodał, że Polsce udało się utrzymać w OBWE konsekwentne i w miarę spójne stanowisko w sprawie rosyjskiej agresji.

Rzecznik MSZ mówił też, że Polska od początku wojny wspiera Ukrainę i również wspiera jej aspiracje przystąpienia do Unii Europejskiej. Polska - jak dodał Jasina - udziela też potężnego wsparcia dla twardego i mocnego stanowiska UE wobec Rosji i dla kolejnych pakietów sankcji wobec Kremla, ale także i reżimu w Białorusi.

Reklama

Wśród działań MSZ w 2022 r. wymienił także m.in. wzmocnienie strategicznego partnerstwa z Wielką Brytanią. Jasina przypomniał też, że na stanowisko wiceministra spraw zagranicznych powołany został Arkadiusz Mularczyk, który zajmuje się sprawą odszkodowań wojennych od Niemiec oraz że wysłanych zostało już 51 not dyplomatycznych informujących o złożeniu przez Polskę roszczeń o odszkodowania.

Rzecznik MSZ powiedział, że wiceminister Mularczyk planuje "intensyfikację działań" związanych z kwestią polskich strat wojennych. "Myślę, że jakaś następna konferencja pana ministra już wkrótce (...). Nasze placówki (dyplomatyczne) bardzo aktywnie działają, wszystkie złożyły tego typu noty, rozmawiają ze swoimi odpowiednikami, więc na pewno to dopiero początek dość szerokiego działania, jakie jest planowane na rok 2023" - zapowiedział rzecznik MSZ.

Reklama

Jasina mówił też, że przy bardzo dużym wsparciu Polski, wnioski o przystąpienie do NATO złożyły Szwecja i Finlandia. "Wspieramy w dalszym ciągu starania Finlandii i Szwecji o wejście do NATO, co coraz bardziej zbliża się. Polska złożyła swoje dokumenty ratyfikacyjne (...) już późnym latem tego roku" - zaznaczył rzecznik MSZ.

Mówił też o lepszej współpracy Polski z państwami Azji i Afryki. "Zdecydowaliśmy się w 2022 roku uruchomić dwie nowe ambasady w Afryce - w Ruandzie i w Sudanie" - przypomniał Jasina. Zwrócił też uwagę na konsultacje m.in. z państwami Ameryki Południowej.

Podkreślił, że - także w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę - wizyty w Polsce złożyło kilkunastu ministrowie spraw zagranicznych innych państw, od Kanady począwszy do Indonezji. "Ta wojna pokazała sprawność i skuteczność polskiej dyplomacji, a także konieczność udziału Polski we wszelkiego rodzaju geopolitycznych układankach w Europie Środkowej" - powiedział Jasina.

Mówiąc o planach MSZ na 2023 rok, wymienił kontynuowanie wsparcia dla Ukrainy. "Również rok 2023 będzie nam na pewno przynosił, po pierwsze, dalsze wsparcie dla Ukrainy, po drugie dalsze pokazywanie całemu światu, poprzez nasze placówki dyplomatyczne, jak trudna jest sytuacja Europy borykającej się z łamaniem przez Rosję prawa międzynarodowego w postaci agresji. MSZ będzie dbało również o odpowiednią aktywność na forach organizacji międzynarodowych" - powiedział Jasina.

Dziennikarze pytali Jasinę, czy możliwe jest wykluczenie Rosji z ONZ, czego chce Ukraina. Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba w poniedziałek poinformował o rozpoczęciu procesu, którego celem jest wykluczenie Rosjan z RB ONZ oraz samej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Jasina odparł, że "kiedy zasady organizacji przewidują konsensus, to raczej nie jest łatwo kogokolwiek z tej organizacji usuwać". "Rosja jest pełnoprawnym członkiem ONZ, współzałożycielem, dziedziczy to po Związku Radzieckim, jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. Takich rzeczy nie można przeprowadzać w niezgodzie z prawem międzynarodowym, a według wielu ekspertów nie ma takiej możliwości" - powiedział Jasina.

"Natomiast bardzo ważną rzeczą jest to, żeby przy okazji tej dyskusji dot. udziału Rosji w ONZ, mówić wprost, jak Rosja się zachowuje, że wykorzystuję tę organizację do swoich celów" - podkreślił rzecznik MSZ. Dodał, że Polska wspiera dążenia Ukrainy do przedstawieniu całemu światu agresywnej polityki Rosji.

Jasina dodał, że zaplanowany jest cykl konferencji różnych ministerstw podsumowujących rok 2022. "MSZ jest dzisiaj pierwsze, ale jutro odbędzie się kilka takich konferencji w innych resortach, a ich podsumowaniem będzie konferencja rzecznika rządu. Konferencje te objęte są wspólnym hasztagiem #rokwspracia" -powiedział w środę rzecznik MSZ. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa

kos/ ann/