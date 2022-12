W mijającym roku gospodarka zmagała się z inflacją, rosnącymi stopami procentowymi i negatywnymi skutkami zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę. Rząd uruchamiał programy pomocowe dla najbardziej poszkodowanych, m.in. przygotował tarczę antyinflacyjną. W tym celu czasowo obniżał do zera stawki VAT na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa. Inne rozwiązania - to zamrożenie cen gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych w 2023 r. na poziomie z 2022 r., a także wprowadzenie maksymalnych cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2023 r. Nowym rozwiązaniem była sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie przez samorządy. Gminy, spółki i związki gminne mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Rządzący wprowadzili także jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł, dodatek dla gospodarstw domowych, używających do ogrzewania innych źródeł niż węgiel. Obniżona została od 1 lipca dolna stawka PIT z 17 proc. do 12 proc. Rządzący wprowadzili wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu mieszkaniowego w złotych przez cztery miesiące w 2022 i cztery miesiące w 2023 r. Rada Polityki Pieniężnej kontynuowała podnoszenie stóp procentowych.

W 2022 r. doszło do fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos, ruszył gazociąg Baltic Pipe, rząd przyjął także uchwałę ws. budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Zakończył się spór z Czechami o działalność kopalni węgla brunatnego w Turowie. Otwarta została nowa droga wodna łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską; dzięki przekopowi Mierzei Wiślanej Polska zyskała niezależne od Rosji przejście z Zalewu na Bałtyk. Zainaugurowany został największy w historii PKP Intercity program inwestycyjny, którego wartość ma sięgnąć 27 mld zł do roku 2030. W 2002 r. doszło do zatrucia ryb w Odrze.

Nastąpiły zmiany kadrowe w resortach gospodarczych. Z ministerstwem rozwoju i technologii pożegnał się jego szef Piotr Nowak, który następnie zasiadł w zarządzie PZU. Ministrem resortu rozwoju i technologii został Waldemar Buda. Z Ministerstwem Finansów pożegnał się jego szef MF Tadeusz Kościński, jego miejsce zajęła Magdalena Rzeczkowska. Pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej został Mateusz Berger, który zastąpił na tym stanowisku Piotra Naimskiego. Adam Glapiński został powołany na prezesa Narodowego Banku Polskiego na drugą kadencję. Stanowiska stracili prezes Wód Polskich Przemysław Daca oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska Michał Mistrzak.

STYCZEŃ

1 stycznia - w życie weszła podatkowa część programu Polski Ład. Jedną z najważniejszych zmian było podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie zniesiono ulgę umożliwiająca odliczanie składki zdrowotnej od podatku.

1 stycznia – dobiegła końca możliwość dopłaty do kupna pieca węglowego w programie antysmogowym "Czyste Powietrze". Do tej pory beneficjenci programu, dokonując wymiany źródła ciepła w domu jednorodzinnym, mogli wybrać kupno m.in. kotła węglowego spełniającego wymogi ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

3 stycznia - w życie weszły przepisy umożliwiające budowę domów jednorodzinnych do 70 m kw. na podstawie uproszczonej procedury - bez pozwolenia na budowę oraz bez konieczności ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. Budowa domu do 70 m kw. w uproszczonym trybie ma być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gdy go nie ma, trzeba uzyskać decyzję o warunkach zabudowy - termin na jej wydanie to 21 dni.

4 stycznia - Rada Polityki Pieniężnej podniosła wszystkie stopy procentowe o 50 pkt. bazowych. Stopa referencyjna rośnie do 2,25 proc., lombardowa do 2,75 proc., depozytowa do 1,75 proc., stopa redyskonta weksli do 2,3 proc., a stopa dyskontowa 2,35 proc.

5 stycznia - PKP Intercity ogłosiły największy w historii spółki program inwestycyjny o wartości 27 mld zł, zaplanowany do roku 2030. Przewoźnik ma te pieniądze przeznaczyć na nowoczesny tabor - wagony, lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, piętrowe składy wagonowe typu push-pull.

8 stycznia - w życie weszło rozporządzenie, na mocy którego wysokość zaliczki na podatek dochodowy pobieranej w styczniu w przypadku pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 tys. 800 zł brutto nie powinna przewyższyć kwoty zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r. Osoby, od których wynagrodzeń zaliczka została pobrana przed wejściem w życie rozporządzenia, miały na podstawie rozporządzenia otrzymać zwrot różnicy między zaliczką pobraną na nowych zasadach a tą, jaka byłby na zasadach sprzed 1 stycznia 2022 r.

12 stycznia - PKN Orlen zawarł z Saudi Aramco umowy na dostawy ropy i na sprzedaż za 1,15 mld zł udziałów w gdańskiej rafinerii Lotosu; uzgodnił też sprzedaż innych części Lotosu. Koncern realizuje w ten sposób warunki przejęcia Lotosu postawione przez Komisję Europejską.

13 stycznia - Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT, przewidującą czasowe obniżenie do zera stawek podatku na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa. Obniżone stawki miały obowiązywać od 1 lutego do końca lipca, ale ostatecznie - do końca roku.

13 stycznia - w obliczu rosnących cen gazu Sejm uchwalił ustawę zakładającą zamrożenie w 2022 r. taryf na gaz na poziomie taryfy PGNiG OD z 2021 r. oraz rozszerzającą poza gospodarstwa domowe listę odbiorców uprawnionych do korzystania z regulowanych taryfami cen gazu.

19 stycznia - prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ws. rolniczego handlu detalicznego. Przepisy mają ułatwić rolnikom sprzedaż własnych produktów.

25 stycznia – ruszył nabór w trzeciej edycji programu "Czyste Powietrze"; beneficjenci mogli otrzymać nawet 69 tys. zł na termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła.

27 stycznia - prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców, która wdraża do polskich przepisów unijny Pakiet Mobilności. Nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów UE tworzących tzw. Pakiet Mobilności I. Obejmuje on m.in. kwestie wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich jako pracowników delegowanych.

31 stycznia – ruszyły konsultacje projektu ustawy, która ma wprowadzić powszechny system kaucyjny w Polsce. Systemem takim miałyby być objęte opakowania z tworzyw sztucznych po napojach o pojemności do 3 litrów, opakowania szklane wielokrotnego użytku po napojach o pojemności do 1,5 l i puszki aluminiowe o pojemności do 1 l. Resort klimatu i środowiska informował, że niezależnie do tego, ile systemów kaucyjnych powstanie w Polsce i jaki napój kupimy, butelkę po nim będziemy mogli oddać w każdym sklepie powyżej 200 m kw., a także w mniejszych punkach, które postanowią przystąpić do systemu. Kolejna wersja projektu została opublikowana w październiku.

LUTY

1 lutego – w życie wszedł czasowo niższy VAT m.in. na żywność, nawozy i gaz. Do zera spadł VAT na podstawowe produkty żywnościowe, jak mięso, ryby, nabiał, a także na nawozy i gaz; do 5 proc. obniżono VAT na ciepło oraz do 8 proc. na paliwa silnikowe. Niższe stawki podatku od towarów i usług miały obowiązywać do 31 lipca 2022 r.

1 lutego – w życie weszła nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, która ograniczyła omijanie zakazu przez sieci handlowe, pod pretekstem świadczenia usług pocztowych.

3 lutego - rządy Polski i Czech zawarły ugodę w sporze o działalność kopalni węgla brunatnego Turów. Na jej mocy polski rząd miał zapłacić Czechom 35 mln euro rekompensaty, a fundacja PGE - właściciela kopalni i elektrowni Turów – przekazać 10 mln euro czeskiemu województwu libereckiemu.

7 lutego - resort infrastruktury podwyższył limit waloryzacji kontraktów drogowych do 10 proc. Maksymalna dopłata bądź korekta miała wynieść nie więcej niż 10 proc. od wartości kwoty kontraktowej w umowie z przyszłym wykonawcą. Wcześniej limit waloryzacyjny wynosił 5 proc.

8 lutego - Rada Polityki Pieniężnej podniosła wszystkie stopy procentowe o 50 pkt. bazowych. Stopa referencyjna wzrosła do 2,75 proc., stopa lombardowa do 3,25 proc., stopa depozytowa do 2,25 proc., stopa redyskonta weksli do 2,80 proc., a stopa dyskontowa do 2,85 proc.

10 lutego - prezydent Andrzej Duda przyjął rezygnację Tadeusza Kościńskiego z funkcji ministra finansów. Kościński kierował pracą resortu finansów od 15 listopada 2019 r.

MARZEC

2 marca - resort finansów poinformował, że Polska opuści Międzynarodowy Bank Współpracy Gospodarczej wraz z pozostałymi państwami członkowskimi UE będącymi udziałowcami MBWG. MBWG to międzynarodowa instytucja finansowa, w której głównym udziałowcem jest Rosja.

3 marca - zarząd firmy GO Sport Polska poinformował, że przedsiębiorstwo zostało wystawione na sprzedaż. Firma była wcześniej kupiona przez singapurską spółkę, której właścicielami były osoby pochodzenia rosyjskiego.

4 marca - zarząd LPP, właściciela m.in. odzieżowej marki Reserved podjął decyzję o zawieszeniu działalności operacyjnej w Rosji.

8 marca - Rada Polityki Pieniężnej podniosła wszystkie stopy procentowe o 0,75 pkt. proc. Stopa referencyjna wzrosła do 3,50 proc., stopa lombardowa do 4,00 proc., stopa depozytowa do 3,00 proc., stopa redyskonta weksli do 3,55 proc., a stopa dyskontowa do 3,60 proc.

9 marca - Narodowy Bank Polski opublikował uchwałę, zgodnie z którą kurs rubla rosyjskiego miał być wyliczany raz w tygodniu, a – jak wcześniej - w każdy dzień roboczy.

15 marca - prezes UOKiK zgodził się na warunkowe przejęcie PGNiG przez PKN Orlen. Warunkiem jest sprzedaż należącej do PGNiG spółki Gas Storage Poland - operatora magazynów gazu.

17 marca – doszło do usterki w kilkunastu centrach sterowania ruchem kolejowym. Awaria urządzeń sterowania objęła ok. 820 km linii kolejowej, a opóźnienia ponad 300 pociągów w całym kraju sięgały kilkudziesięciu minut.

16 marca - Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) oraz Virgin Orbit podpisały list intencyjny nt. współpracy przy technologii LauncherOne, czyli wynoszenia w kosmos obiektów za pomocą rakiety podczepionej do specjalnego samolotu. Virgin Orbit został założony w 2017 r. przez brytyjskiego miliardera Richarda Bransona.

24 marca - Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że podjął decyzję o dymisji Piotra Nowaka z funkcji ministra rozwoju i technologii i przekazał wniosek o przyjęcie tej dymisji do prezydenta Andrzeja Dudy. Wyjaśnił, że wyczerpała się uzgodniona formuła współpracy z ministrem Nowakiem.

24 marca - Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, na mocy którego dolna stawka PIT ma zostać obniżona z 17 do 12 proc. dla podatników na skali podatkowej, czyli emerytów, rencistów, pracowników, zleceniobiorców i niektórych przedsiębiorców, od 1 lipca. Według ministerstwa na wszystkich proponowanych zmianach miało zyskać względem stanu dotychczasowego blisko 13 mln podatników. Koszty dla budżetu oszacowano na 15 mld zł rocznie.

30 marca - Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podpisały umowę przekazania nadzoru właścicielskiego nad siedmioma spółkami z branży rolno-spożywczej. Pozwala to MAP sfinalizować proces tworzenia holdingu rolno-spożywczego pod nazwą Krajowa Grupa Spożywcza.

31 marca - Dotychczasowy dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Ligenza został powołany na prezesa Narodowego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej. Zastąpił on na stanowisku Macieja Chorowskiego.

KWIECIEŃ

1 kwietnia - od tego dnia zmienia się sposób rozliczania dla nowych prosumentów. Nie będą oni rozliczani ilościowo z wyprodukowanej energii, a będą ją sprzedawać (net-billing). W ramach nowego systemu pieniądze ze sprzedaży nadwyżek energii trafiają do tzw. depozytu prosumenckiego. Z depozytu można płacić za energię pobieraną z sieci. Ci, którzy stali się prosumentami do 31 marca lub przesłali zgłoszenie do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego, rozliczani będą na starych zasadach - czyli net meteringu wykorzystującego system opustów - jeszcze przez 15 lat.

1 kwietnia - Gazprom występuje do PGNiG z formalnym pismem w sprawie zmian prawnych w Rosji dotyczących zmiany zasad płatności za dostawy gazu. Wydany przez prezydenta Władimira Putina dekret przewidywał, że od początku kwietnia zagraniczni nabywcy z "nieprzyjaznych państw" mają płacić za dostawy rosyjskiego gazu ziemnego w rublach, albo dostawy paliwa z Rosji zostaną wstrzymane.

6 kwietnia - Rada Polityki Pieniężnej podnosi wszystkie stopy procentowe o 1 pkt proc. Stopa referencyjna wzrosła do 4,50 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa do 5,00 proc., stopa depozytowa do 4,00 proc., stopa redyskonta weksli do 4,55 proc., a stopa dyskontowa weksli do 4,60 proc.

7 kwietnia - Prezydent Andrzej Duda wręcza Piotrowi Nowakowi akt odwołania z funkcji ministra rozwoju i technologii.

8 kwietnia - Waldemar Buda zostaje powołany na ministra rozwoju i technologii.

15 kwietnia - NFOŚiGW uruchomia czwarty nabór wniosków w programie "Mój prąd". Dotacje nadal będzie można otrzymać do instalacji samych paneli, choć większe wsparcie - nawet do 20,5 tys. zł - dostaną ci, którzy rozszerzą inwestycję o magazyny energii i systemy zarządzania energią. Nowa odsłona programu z budżetem 350 mln zł skierowana jest do prosumentów rozliczających się w nowym systemie net-billing.

16 kwietnia - W życie wchodzi embargo na import węgla z Rosji i Białorusi.

20 kwietnia - Rząd zaktualizował Krajowy Program Kolejowy, dzięki czemu PKP Polskie Linie Kolejowe będą mogły wszcząć procedury przetargowe dla projektów wyszczególnionych na liście rezerwowej, po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

22 kwietnia - Premier Mateusz Morawiecki informuje, że rząd przyjął projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zakłada obniżenie od 1 lipca dolnej stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. i likwidację ulgi dla klasy średniej.

26 kwietnia - PGNiG podaje, że Gazprom poinformował o wstrzymaniu od 27 kwietnia dostaw gazu do Polski. Dodano, że spółka odmówiła Gazpromowi zapłaty za gaz z kontraktu jamalskiego w rublach.

26 kwietnia - Rząd wpisuje na listę sankcyjną rosyjskich oligarchów i firmy. Zamrożone zostaje wykonywanie praw z akcji Gazpromu w EuRoPol Gazie - właścicielu polskiego odcinka gazociągu jamalskiego. Gazprom ma tam 48 proc. akcji. Gazprom wstrzymuje dostawy gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. Pretekstem jest odmowa PGNiG zapłaty za gaz w rublach. Polska spółka utrzymuje, że to złamanie warunków kontraktu, przewidującego zapłatę w dolarach.

26 kwietnia - Nadzwyczajne walne zgromadzenie PKP SA powołuje Grupę PKP na zasadach holdingu. W ramach holdingu PKP będą mogły być w przyszłości m.in. prowadzone negocjacje płacowe, opracowana może być wspólna strategia, będą mogły być prowadzone wspólne zakupy, wspólna polityka finansowa czy działania marketingowe. Dzięki wprowadzeniu struktury holdingowej mają się pojawić oszczędności w grupie.

26 kwietnia - Na stanowisko ministra finansów powołana zostaje Magdalena Rzeczkowska, wcześniej pełniąca funkcję szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rzeczkowska w Ministerstwie Finansów pracuje od 2002 r.

27 kwietnia - Piotr Nowak zostaje członkiem zarządu PZU. Nowak od października 2021 r. do kwietnia 2022 r. pełnił funkcję ministra rozwoju i technologii.

28 kwietnia - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisuje porozumienie z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Porozumienie ma obowiązywać do 10 lipca br. Szef MI Andrzej Adamczyk zapewnił, że transport lotniczy w Polsce w najbliższych tygodniach będzie się odbywał bez zaburzeń.

28 kwietnia - Powstaje polska grupa spożywcza.

MAJ

5 maja - Rada Polityki Pieniężnej podnosi wszystkie stopy procentowe o 0,75 pkt proc. Stopa referencyjna wzrosła do 5,25 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa do 5,75 proc., stopa depozytowa do 4,75 proc., stopa redyskonta weksli do 5,30 proc., a stopa dyskontowa weksli do 5,35 proc.

12 maja - Sejm uchwala bez poprawek nowelę ustawy dotyczącą włączenia do działu rozwój regionalny spraw związanych z przygotowaniem i realizacją m.in. inwestycji dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących.

12 maja - Sejm powołuje Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego na drugą kadencję.

12 maja - Sejm uchwala zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, na mocy której od 1 lipca 2022 r. dolna stawka PIT została obniżona z 17 do 12 proc. dla podatników na skali podatkowej, czyli emerytów, rencistów, pracowników, zleceniobiorców i niektórych przedsiębiorców.

13 maja - Rząd przyjmuje uchwałę ws. wypowiedzenia porozumienia z Rosją ws. budowy systemów gazociągów do tranzytu gazu przez terytorium RP i dostawach rosyjskiego gazu z Rosji. Porozumienie zostało zawarte 25 sierpnia 1993 r. Porozumienie w kolejnych latach było wielokrotnie aneksowane, ostatni protokół o wniesieniu zmian podpisano między przedstawicielami Polski i Rosji 29 października 2010 r.

14 maja 2022 - Polska zakończyła negocjacje w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Polski KPO zawiera 48 reform i 116 powiązanych z nimi kamieni milowych oraz 54 inwestycje i 166 wskaźników. W ramach Krajowego Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Polska ma otrzymać 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy,

19 maja - Giełda Papierów Wartościowych informuje o zgodzie zarządu i rady nadzorczej na kupno większościowego pakietu armeńskiej giełdy Armenia Securities Exchange za prawie 8,5 mln zł.

26 maja - W życie wchodzi ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Przepisy umożliwiają objęcie gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego części kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, nie mniej niż 10 proc. i nie więcej niż 20 proc. wydatków, na którą zaciągany jest kredyt.

26 maja - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT, która zawierała zapisy przedłużające działanie tzw. pierwszej tarczy antyinflacyjnej o 2 miesiące, do 31 lipca br. Oznaczało to, że przedłużono do 31 lipca br. zwolnienie od akcyzy sprzedaż energii elektrycznej gospodarstwom domowym, obniżenie stawek akcyzy dla niektórych olejów napędowych i opałowych oraz pozostałych paliw opałowych.

27 maja - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego zawierają wstępne porozumienie dotyczące zmian w regulaminach pracy i wynagrodzeń, co postulowała strona społeczna.

31 maja - W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Według nowych przepisów rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Do tej pory rolnik, który osiągnął wiek emerytalny, w celu uzyskania emerytury (tzn. części uzupełniającej emerytury) musiał zrezygnować z prowadzenia działalności rolniczej.

CZERWIEC

2 czerwca - Zarządy PKN Orlen i Grupy Lotos uzgodniły i podpisały plan połączenia obu firm. Nastąpi to poprzez przeniesienie majątku Lotosu do Orlenu.

8 czerwca - Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe o 75 pb. Stopa referencyjna NBP wzrosła do 6 proc., stopa lombardowa do 6,5 proc., stopa depozytowa zaś do 5,5 proc. Wzrosły także stopa redyskontowa weksli – do 6,05 proc. - oraz stopa dyskontowa weksli - do 6,1 proc.

21 czerwca 2022 - Rada Ministrów przyjmuje projekty uchwał zmieniające uchwały w sprawie programów rządowych: „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”, „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”, „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”. Zmiany te w szczególności pozwolą na prefinansowanie projektów zaplanowanych w KPO ze środków krajowych, z Polskiego Funduszu Rozwoju.

22 czerwca - Adam Glapiński składa przed Sejmem przysięgę w związku z objęciem funkcji prezesa Narodowego Banku Polskiego na drugą kadencję.

24 czerwca - PLL LOT, w związku z ograniczeniami przepustowości lotniska w Amsterdamie, odwołuje w lipcu i sierpniu br. kilkanaście rejsów z Warszawy.

27 czerwca - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rolnictwie ekologicznym. Dostosowuje ona polskie prawo do unijnych przepisów m.in. w zakresie kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną.

LIPIEC

1 lipca - W życie wchodzą zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które m.in. obniżyły niższą stawkę podatkową z 17 do 12 proc. Z niższej stawki skorzystają wszyscy, którzy rozliczają się z wykorzystaniem skali podatkowej, a więc pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i przedsiębiorcy rozliczający się w ten sposób. Tym samym osoby, które rozliczają się przy użyciu skali podatkowej i uzyskają dochody przekraczające 30 tys. zł, zapłacą 12-proc. stawkę PIT. Wyższą, 32-proc. stawkę zapłacą osoby, których dochody przekroczą 120 tys. zł. Jednocześnie została zlikwidowana tzw. ulga dla klasy średniej, a także konieczność podwójnego obliczania wysokości zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorcy, którzy nie rozliczają się z wykorzystaniem skali podatkowej, uzyskali możliwość skorzystania z częściowego odliczenia składki zdrowotnej.

1 lipca - Zaczyna obowiązywać nowa ustawa deweloperska. Przepisy powołały Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG), z którego będą zwracane środki wpłacone przez osoby kupujące mieszkanie lub dom w sytuacji upadłości dewelopera lub banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy, a także w przypadku odstąpienia przez nabywcę od umowy, np. z powodu niedopełnienia obowiązków przez dewelopera.

5 lipca - Rząd przyjmuje projekt nowelizacji tzw. ustawy odległościowej, przewidującej złagodzenie zasady 10H - zakazu budowy turbin wiatrowych w pobliżu zabudowań. Do końca roku projekt nie trafi pod obrady Sejmu.

7 lipca - Prezydent podpisuje nowelizację ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", która zwiększa budżet programu Kolej Plus z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł.

7 lipca - Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe o 50 pkt. bazowych. Stopa referencyjna wzrosła do 6,5 proc., stopa lombardowa – 7 proc., stopa depozytowa 6 proc., stopa redyskontowa weksli 6,55 proc. a stopa dyskontowa weksli – 6 proc.

11 lipca - 181 umów o pracę podpisano z kontrolerami ruchu lotniczego w ramach porozumienia Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ze Związkiem Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Tym samym PAŻP zachowuje ciągłość zapewnienia służb ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.

11 lipca - Grupa Azoty Puławy czasowo ogranicza produkcję melaminy, służącej do wyrobu np. żywic syntetycznych, z powodu m.in. rosnących cen gazu.

14 lipca - Na wniosek Ministerstwa Klimatu i Środowiska PGE Paliwa oraz Węglokoks zostały zobowiązane decyzją premiera do zakupu i sprowadzenia do 31 października 2022 r. do Polski łącznie 4,5 mln ton węgla odpowiedniego dla gospodarstw indywidualnych.

14 lipca - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Na mocy ustawy do 31 października zostaje wydłużone działanie tarcz antyinflacyjnych. W ich ramach utrzymana zostaje zerowa stawka VAT na żywność, nawozy, środki ochrony roślin i inne środki wspomagające produkcję rolniczą, gaz ziemny. Jednocześnie utrzymana zostaje 5-proc. stawka na energię elektryczną i cieplną oraz 8-proc. stawka VAT na paliwa silnikowe. Utrzymana zostaje także obniżka akcyzy na paliwa silnikowe, lekki olej opałowy i energię elektryczną oraz zwolnienie z akcyzy sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, a także zwolnienie sprzedaży paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej. W ustawie znalazły się także zapisy, na mocy których osoby posiadające kredyt hipoteczny w złotych mogą skorzystać z wakacji kredytowych w roku 2022 i w 2023 r. W roku 2022 kredytobiorcy mogą skorzystać z wakacji przez 4 miesiące (po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r.). W 2023 r. mogą skorzystać z wakacji przez 4 miesiące - po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r.

15 lipca - Rusza nowy komponent w programie "Czyste Powietrze", który zakłada prefinansowanie inwestycji w wymianę nieefektywnego źródła ciepła oraz termomodernizację domu jednorodzinnego. "Czyste Powietrze Plus" zakłada, że jeszcze przed rozpoczęciem faktycznego remontu będzie można otrzymać z wyprzedzeniem do 50 proc. maksymalnej kwoty dotacji. Nowa odsłona przewiduje ponadto podwyższenie dotacji dla uboższych beneficjentów do 47 i 79 tys. zł.

18 lipca - Anna Łukaszewska-Trzeciakowska zostaje powołana na wiceministra klimatu i środowiska.

19 lipca - Rząd przyjmuje projekt ustawy, który przewiduje wypłatę jednorazowego dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł. Na wypłatę tego świadczenia przeznaczono ok. 11,5 mld zł.

20 lipca - Ze stanowiska pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej zdymisjonowany zostaje Piotr Naimski.

26 lipca - Mateusz Berger zostaje pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, zastępując na tym stanowisku Piotra Naimskiego.

28 lipca - Strona polska podpisuje z Hiszpanią deklarację międzyrządową o dalszej współpracy przy programie inwestycyjnym Centralnego Portu Komunikacyjnego. Strona hiszpańska jest zainteresowana projektami dot. m.in. Kolei Dużych Prędkości.

29 lipca - W życie wchodzi ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa wprowadza wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu mieszkaniowego w złotym przez cztery miesiące w 2022 i cztery miesiące w 2023 r.

SIERPIEŃ

1 sierpnia - Formalne zakończenie przejęcia Lotosu przez PKN Orlen. Połączenie zostaje zarejestrowane przez odpowiedni sąd.

2 sierpnia - Premier Mateusz Morawiecki powołuje wiceministra funduszy i polityki regionalnej Marcina Horałę na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jednocześnie Horała przestał pełnić funkcję wiceministra infrastruktury.

5 sierpnia - Sejm uchwala ustawę o dodatku węglowym. Dodatek w wysokości 3 tys. zł ma być wypłacany gospodarstwom domowym, używającym węgla do ogrzewania, bez żadnych progów dochodowych.

10 sierpnia - Inspekcja Ochrony Środowiska oraz Wody Polskie zapewniają, że monitorują sytuację na Odrze w związku z obserwowanym śnięciem ryb w rzece. Pomór ryb obserwowany był od końca lipca na odcinku Odry od Oławy. Potem śnięte ryby widziano w okolicach Wrocławia i dalej w dół rzeki. W związku z sytuacją podjęto decyzję o wprowadzeniu zakazu wstępu do rzeki na terenie trzech województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Stanowiska tracą też prezes Wód Polskich Przemysław Daca oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska Michał Mistrzak. W sierpniu naukowcy stwierdzili obecność w Odrze mikroglonów Prymnesium parvum, tzw. złotych alg. Ich zakwit może spowodować pojawienie się toksyn zabójczych dla ryb i małży. Pod koniec września Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski informował, że dotychczasowe kontrole nie wykazały nieprawidłowości dot. zrzutów ścieków do Odry. Tłumaczył, że śnięcia ryb występowały odcinkowo, a nie ciągle, co przeczy teorii zatrucia rzeki jakąś substancją.

12 sierpnia - PLL LOT odnotowały w 2021 r. stratę netto z działalności podstawowej w wysokości 1 mld 327 mln zł.

23 sierpnia - Należące do Grupy Azoty zakłady chemiczne ograniczyły część produkcji niektórych chemikaliów i zatrzymały część instalacji z powodu wysokich cen gazu.

WRZESIEŃ

1 września - Wody Polskie, a właściwie Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW) zaczęły ponowny proces taryfikacji, czyli ustalania cen za wodę i ścieki. Samorządy oraz firmy wodno-kanalizacyjne przekonywały, że konieczność zmiany taryf - a co za tym idzie podwyżek - za wodę i ścieki wynika m.in. z powodu rosnącej inflacji czy kosztów związanych z energią elektryczną. Przedstawiciele Wód Polskich zapowiedzieli, że będą bardzo rygorystycznie oceniać wnioski o podwyżki.

2 września - Sejm uchwala nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Umożliwiła ona przekazanie samorządom 13,7 mld zł.

2 września - Sejm uchwala ustawę o wsparciu odbiorców ciepła. Przewiduje dodatki dla gospodarstw domowych, używających do ogrzewania innych źródeł niż węgiel, oraz ograniczenie wzrostów taryf na ciepło systemowe w 2023 r.

4 września - W życie wchodzą przepisy ustawy tzw. "pakietu deregulacyjnego", znoszące obowiązek wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej. Od tego dnia można usunąć nalepkę z numerem rejestracyjnym pojazdu z szyby samochodu. Nie trzeba też przekazywać karty pojazdu nowemu właścicielowi przy sprzedaży.

6 września - Polska i Ukraina podpisują porozumienie ws. ewentualnej budowy rurociągu łączącego oba kraje, którym miałby być przesyłany olej spożywczy do Gdańska.

7 września - Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. procentowego. Stopa referencyjna wzrosła do 6,75 proc., stopa lombardowa – do 7,25 proc., stopa depozytowa – do 6,25 proc., stopa redyskontowa weksli do 6,80 proc., a stopa dyskontowa weksli – do 6,85 proc.

12 września - Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski oraz prezes Westinghouse Polska przekazują minister klimatu i środowiska "Raport koncepcyjno-wykonawczy w zakresie współpracy w obszarze Cywilnej Energetyki Jądrowej". To szczegółowa dwustronna mapa drogowa mającą prowadzić do budowy sześciu wielkoskalowych reaktorów opartych o amerykańską technologię. Tworzy też ramy dla współpracy strategicznej pomiędzy USA a Polską w zakresie cywilnej energetyki jądrowej. Raport stanowił wypełnienie zobowiązania wynikającego z polsko-amerykańskiej umowy międzyrządowej o współpracy w zakresie cywilnej energetyki jądrowej podpisanej w październiku 2020 r.

15 września - Sejm uchwala nowelę ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która ma na celu m.in. zawieszenie na dwa lata przepisów o podatku minimalnym i wydłużenie tarczy antyinflacyjnej do końca roku 2022.

17 września - Przy udziale władz państwowych otwarta została nowa droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Dzięki przekopowi Mierzei Wiślanej Polska zyskała niezależne od Rosji przejście z Zalewu na Bałtyk. Pierwszą jednostką śluzowaną na przekopie Mierzei Wiślanej był Zodiak II, flagowa jednostka służb morskich. Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to prawie 23 kilometry, w tym samo przejście przez Zalew Wiślany wynosi nieco ponad 10 km, na rzece Elbląg – także ponad 10 km, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który składają się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe.

28 września - Rząd przyjmuje projekt budżetu na 2023 r. Zgodnie z projektem dochody budżetowe mają wynieść 604,7 mld zł, a wydatki 672,7 mld zł; deficyt na koniec przyszłego roku ma wynieść nie więcej niż 68 mld zł.

29 września - Sejm uchwala ustawę zamrażającą częściowo ceny prądu dla gospodarstw domowych w 2023 r.

29 września - Sejm uchwalił ustawę znoszącą obligo giełdowe - obowiązek sprzedaży energii elektrycznej przez giełdę.

30 września - Ministerstwo Finansów informuje, że Polski Koncern Naftowy Orlen SA i spółka P4 - operator sieci Play - to liderzy wśród indywidualnych firm, które wpłaciły w 2021 roku do budżetu najwyższe kwoty podatku CIT. PKN Orlen wpłacił ponad 1,5 mld zł tytułem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) a spółka P$ – ponad 1,4 mld zł.

PAŹDZIERNIK

1 października - Rusza gazociąg Baltic Pipe. W pierwszych tygodniach działania przesył gazu będzie ograniczony z powodu niezakończenia prac budowlanych w Danii.

1 października - W życie wchodzi nowelizacja ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, na mocy której ze świadczenia będzie można skorzystać do końca marca 2023 r.

6 października - Sejm powołuje Gabrielę Masłowską i Iwonę Dudę do Rady Polityki Pieniężnej; obie kandydatki zgłoszone zostały przez PiS.

7 października - Spółka Centralny Port Komunikacyjny składa wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla lotniska Solidarność oraz węzła kolejowego.

7 października - Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podejmuje decyzję o wprowadzeniu do Novatek Green Energy tymczasowego zarządu przymusowego. Firma w związku z wpisaniem 25 kwietnia br. na listę sankcyjną przestała działać. Sprzedawała gaz płynny (LPG) oraz skroplony gaz ziemny (LNG). Do świadczenia usług na sieciach należących do spółki została czasowo i w ograniczonym zakresie zobowiązana na mocy decyzji premiera z 29 kwietnia br. Polska Spółka Gazownictwa (PSG).

11 października - Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisuje umowę z konsorcjum Foster+Partners i Buro Happold na tzw. master architekta nowego portu lotniczego. Wartość umowy wynosi ok. 150 mln euro. Projekt kluczowych obiektów CPK ma być gotowy w połowie 2023 r.

12 października - Należące do Grupy Azoty zakłady chemiczne w Tarnowie oraz Puławach wznawiają produkcję nawozów azotowych. Produkcję nawozów wstrzymano w sierpniu z powodu wysokich cen gazu.

20 października - Sejm uchwala ustawę o sprzedaży przez samorządy węgla po preferencyjnej cenie - do 2 tys. zł za tonę. Kupować go mogą uprawnieni do dodatku węglowego.

20 października - Sejm uchwala ustawę o maksymalnej cenie energii elektrycznej w 2023 r. Dla gospodarstw domowych wyniesie ona 693 zł/MWh, dla samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw - 785 zł/MWh.

21 października - Zakłady Azotowe Kędzierzyn przywracają produkcję nawozów do 100 proc.

21 października - Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. tarczę prawną, która stanowi realizację jednego z kamieni milowych w Krajowym Planie Odbudowy. Celem rozwiązań jest uproszczenie procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Tarcza, którą Sejm przyjął 15 września, przewiduje zmianę ponad 40 ustaw. Wprowadza m.in. uproszczone postępowanie lub milczący tryb załatwienia sprawy w zakresie licencji połowowej, książeczki żeglarskiej, nadania uprawnień przewodnika górskiego.

27 października - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" podejmuje decyzję o wznowieniu produkcji melaminy oraz kaprolaktamu. Produkcja melaminy w spółce została całkowicie wstrzymana do odwołania 11 sierpnia br. Decyzję uzasadniano wówczas rekordowo wysokimi cenami gazu oraz znaczącym obniżeniem popytu na melaminę.

31 października - ZE PAK, PGE oraz koreański koncern KHNP podpisują w Seulu list intencyjny w sprawie projektu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie. Równolegle memorandum o współpracy i poparciu projektu podpisują ministerstwo aktywów oraz południowokoreańskie ministerstwo energii.

LISTOPAD

2 listopada - Orlen informuje, że na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego powziął informację o wpisie w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia koncernu ze spółką PGNiG.

2 listopada - Rząd przyjmuje uchwałę, zgodnie z którą pierwsza elektrownia jądrowa w ramach rządowego programu jądrowego zostanie wybudowana w technologii Westinghouse. Uchwała zleca ministrowi finansów zapewnienie finansowania w sposób umożliwiający obniżenie cen energii elektrycznej i biorąc pod uwagę interes odbiorców końcowych.

2 listopada - Formalne zakończenie przejęcia PGNiG przez PKN Orlen. Sąd dokonał odpowiedniego wpisu do rejestru.

2 listopada - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dystrybucji węgla przez samorządy. Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel za maksymalnie 1,5 tys. zł za tonę, a gmina sprzedawać go mieszkańcom za nie więcej niż 2 tys. zł za tonę.

2 listopada - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o maksymalnych cenach energii dla gospodarstw domowych, sektora MŚP i samorządów. W 2023 r. gospodarstwa domowe po przekroczeniu limitów mają zapłacić nie więcej niż 693 zł za MWh, a samorządy i MŚP - 785 zł za MWh.

4 listopada - Sejm nowelizuje ustawę antyzatorową, której celem jest m.in. ograniczenie zatorów płatniczych, doprecyzowanie przepisów w zakresie sprawozdań i zwiększenie efektywności postępowania w sprawie "nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych".

8 listopada - Rada Ministrów przyjmuje przygotowany przez MRiT projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska. Fundusz ma realizować zapisy umowy społecznej z 2021 r. ws. transformacji sektora górnictwa i wybranych procesów w regionie. Na jego funkcjonowanie rząd planuje przeznaczyć kwotę 800 mln zł w ciągu 10 lat budżetowych, począwszy od 2024 r.

14 listopada - Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje o ustanowieniu na wniosek ABW tymczasowego zarządu przymusowego na 100 proc. akcji Gazpromu w spółce EuRoPol Gaz. EuRoPol Gaz jest właścicielem polskiego odcinka gazociągu jamalskiego. Jego akcjonariuszami są w 48 proc. PGNiG, w 48 proc. Gazprom oraz w 4 proc. spółka Gas-Trading. W kwietniu PAO Gazprom został wpisany na listę sankcyjną.

14 listopada - Minister rozwoju i technologii ustanawia zarząd tymczasowy na akcjach Gazpromu w EuRoPol Gazie, zamrożonych w kwietniu. W następstwie wyznaczony zarządca usuwa przedstawicieli Gazpromu z rady nadzorczej i zarządu spółki.

16 listopada - Związki zawodowe działające w PKP Intercity podpisują z zarządem spółki porozumienie kończące spór zbiorowy wszczęty 3 października 2022 r. Porozumienie zakłada wypłatę 3500 zł brutto jednorazowej gratyfikacji proporcjonalnie do wymiaru etatu każdemu z pracowników.

30 listopada - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisuje dwie umowy na zaprojektowanie Zachodniej Obwodnicy Szczecina, długości 51,6 km. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował, że jednym z fragmentów trasy będzie najdłuższy tunel w Polsce, który ma liczyć 5 km.

30 listopada - Gazociąg Baltic Pipe osiąga pełną przepustowość; budowa elementów trasy przesyłu gazu w Danii dobiegła końca. Tego samego dnia odwołany zostaje prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień, kierujący operatorem przesyłowym gazu od końca 2015 r. Gaz-System i duński Energinet to inwestorzy Baltic Pipe.

GRUDZIEŃ

1 grudnia - Sejm uchwala ustawę, której celem jest zamrożenie cen gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych w 2023 r. na poziomie z 2022 r. Sprzedawcy gazu będą mieli obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi ceny maksymalnej w wysokości 200,17 zł za MWh. Zamrożona zostanie też wysokość stawek opłat dystrybucyjnych. Nowe przepisy wprowadzają też "dodatek gazowy" dla mniej zamożnych gospodarstw.

1 grudnia - w życie wchodzi część przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych. Umożliwiają ubieganie się o wyższe wsparcie na poprawę efektywności energetycznej ze środków rządowego Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Ustawa jest realizacją działań związanych z wdrażaniem KPO.

3 grudnia - Minister finansów Magdalena Rzeczkowska podpisała rozporządzenie wydłużające stosowanie zerowej stawki VAT na żywność do końca czerwca 2023 r. Stawką zerową nadal objęte pozostają podstawowe produkty spożywcze, takie jak owoce, warzywa, mięso, nabiał czy produkty ze zbóż.

11 grudnia - Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w Przysusze zapowiedzieli utworzenie Kodeksu Rolnego, który stanowiłby zbiór wszystkich przepisów, które mają chronić rolników.

14 grudnia - Sejm uchwala ustawę o fundacji rodzinnej, która ma zapewnić zachowanie ciągłości firmy, utrzymanie majątku rodzinnego w jednych rękach i zabezpieczenie go przed utratą. Przyjęto, że założycielem fundacji rodzinnej będzie mogła być osoba fizyczna, a beneficjentami - osoby fizyczne i organizacje pozarządowe.

15 grudnia - Sejm uchwala ustawę budżetową na 2023 r. Wydatki budżetu wyniosą 672,7 mld zł, dochody 604,7 mld zł, a deficyt budżetu nie może być większy niż 68 mld zł. Wskaźnik waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej określono na 7,8 proc., a świadczeń emerytalno-rentowych na 13,8 proc.

15 grudnia - Rusza kolejna edycja programu promocji prosumenckiej fotowoltaiki "Mój Prąd". Właściwie jest to wydłużenie naboru dotychczasowej edycji "Mojego Prądu" 4.0. Pierwotnie miał się on zakończyć 22 grudnia. Będzie on jednak trwał do końca marca 2023 r. lub do wyczerpania się budżetu programu, czyli ok. 240 mln zł. Nowa odsłona programu oznacza jednak przede wszystkim większe dofinansowanie do instalacji planów fotowoltaicznych i magazynów energii niż dotychczas. Beneficjenci, którzy zdecydują się na montaż samej instalacji fotowoltaicznej (PV) otrzymają do 6 tys. zł, a nie jak było dotychczas do 4 tys. zł. Zwiększeniu ulegnie też dofinansowanie kupna magazynu energii - będzie można otrzymać 16 tys. zł, a nie jak było 7,5 tys. zł. Jeśli beneficjent zdecyduje się na większą inwestycję, oprócz panelu wybierze też elementy dodatkowe, to dofinansowanie wzrośnie. Dla mikroinstalacji PV będzie to do 7 tys. zł, dla magazynów ciepła do 5 tys. zł, a dla systemu zarządzania energią do 3 tys. zł.

15 grudnia - Prezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) Tomasz Stępień i prezes Westinghouse Electric Company Energy Systems (WEC) David Durham podpisali umowę o współpracy będącą następstwem wyboru przez polski rząd amerykańskiej technologii WEC AP1000 do budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

16 grudnia - Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda ogłosił nowy, rządowy program mieszkaniowy dla osób do 45. roku życia na pierwsze mieszkanie. Chodzi o dwa rozwiązania: pierwsze to bezpieczny kredyt 2 proc., drugie to konto mieszkaniowe. Program powinien wystartować 1 lipca 2023 r.

19 grudnia - Na stronach Sejmu opublikowana została autopoprawka do tzw. ustawy wiatrakowej - przewiduje rozwiązania umożliwiające partycypację lokalnej społeczności w korzyściach z lokalizacji na danym terenie elektrowni wiatrowej - przewiduje.

19 - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, której konsekwencją będzie zamrożenie cen gazu w 2023 r. na poziomie z 2022 r. Sprzedawcy gazu będą mieli obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi ceny maksymalnej w wysokości 200,17 zł za MWh.

20 grudnia - Rząd przyjął projekt ustawy o wyrównaniu zasad przyznawania emerytur z KRUS i ZUS. Po 25 latach opłacania składek emerytura rolnicza nie może być niższa niż analogiczna z ZUS.

21 grudnia - Rady Nadzorcze Polskich Linii Lotniczych LOT i Polskiej Grupy Lotniczej podjęły decyzje o odwołaniu Rafała Milczarskiego z funkcji prezesa obu spółek. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ mick/ pif/ wkr/ ms/ ab/ maja/ kmz/ ewes/ lgs/ awy/ je/