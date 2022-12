Zapytany o obawy tegorocznych maturzystów i ich rodziców w związku z planowanymi zmianami w egzaminach maturalnych Rzymkowski odpowiedział, że jest to "powrót do normalności".

"Jest to powrót do sytuacji, która miała miejsce przed pandemią. Wskutek pandemii musieliśmy pewne zmiany wprowadzić, od kwestii dotyczących bezpieczeństwa, higieny, warunków sanitarnych podczas egzaminu maturalnego, a skończywszy na tym najbardziej radykalnym posunięciu, to znaczy zawieszeniu egzaminów ustnych podczas matury" – wyjaśnił.

Zaznaczył, że uczeń mógł przystąpić do egzaminu ustnego, jeśli było mu to potrzebne do procesu rekrutacji na uczelnię wyższą, ale było to dobrowolne.

"W skali kraju to było kilkaset maturzystów, którzy przystąpili do ustnej matury z języka polskiego czy z języków obcych nowożytnych. Kilkaset tysięcy nie skorzystało z tego prawa i tej matury ustnej nie mieli" – stwierdził.

Rzymkowski dodał, że warunki przeprowadzenia egzaminu maturalnego są ustalane do końca sierpnia roku poprzedzającego egzaminy i tak było zawsze.(PAP)