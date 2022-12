Pytany w TVN24 o nadchodzące wybory parlamentarne, Kosiniak-Kamysz podkreślił, że opozycja w sprawach merytorycznych zawsze jest gotowa do współpracy. Jednak - jego zdaniem - wspólne pójście do wyborów byłoby "nieefektywne".

"Jest bardzo ciekawa analiza pana profesora Flisa mówiąca o tym, że jeden blok nie daje wcale gwarancji zwycięstwa ani rządzenia. Na to drugie daje jeszcze mniejsze. Jestem bardzo chętny na dwa bloki i robię wszystko, żeby dwa bloki powstały. O sondaże mogę się już zakładać, że bez naszych procent poparcia nikt nie będzie w Polsce rządził. Akurat PO powinna jako pierwsza wyciągnąć wnioski, bo nigdy bez PSL nie rządziła" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Według lidera PSL, jeżeli chodziłoby wyłącznie o interes jego partii dotyczący liczby mandatów poselskich, to "pewnie jedna lista byłaby atrakcyjna".

"Ale my wtedy tracimy wyborców i część wyborców albo zostaje w domu, albo idzie i głosuje na PiS, a może na Konfederację. Co z tego, że my będziemy mieć parlamentarzystów jak nie będziemy mieć możliwości rządzenia? Mnie kolejne lata w opozycji nie interesują. My musimy zrobić wszystko, żeby wygrać, utworzyć demokratyczny rząd z formacji, które są patriotyczne, ale też europejskie, które myślą pozytywnie o przyszłości Polski, a nie żyją przeszłością" - powiedział lider PSL.

Dopytywany, z kim idzie do wyborów, Kosiniak-Kamysz odparł: "na pewno idę jako PSL i do takiego startu się przygotowujemy". "Jesteśmy gotowi do rozmowy z Polską 2050 i takie rozmowy prowadzimy. Rozmawiamy również z Agrounią i zobaczymy, co z tych rozmów wyjdzie. Nie spodziewałbym się efektów w tym roku jeszcze, ale początek, wiosna przyszłego roku – te decyzje na całej szeroko pojętej stronie demokratycznej zapadną" - powiedział szef PSL.

Dodał, że PO "przyjęła swoją strategię na te wybory". "Nasze drogi nie schodzą się w tym wypadku, żeby tworzyć wspólną listę" - podsumował Kosiniak-Kamysz. (PAP)

