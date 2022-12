Trwające trzy dni wydarzenie stało się przestrzenią wymiany idei i doświadczeń związanych z dramatyczną sytuacją Ukrainy. Wśród patronów i uczestników znalazły się liczne organizacje pomocowe, zarówno polskie, jak i zagraniczne, między innymi: Polska Akcja Humanitarna, Global Empowerment Mission, Americares, Hope Worldwide, Community Organised Relief Effort, International Medical Corps, Maltańska Służba Medyczna. Aktywnie uczestniczyły one w panelach dyskusyjnych i wydarzeniach specjalnych, utrwalając kontakty zarówno z przedstawicielami władz (około 40 samorządów z Ukrainy i Polski) jak i biznesem, w tym reprezentacją wiodących firm z kluczowego obszaru logistyki i transportu. Wydarzenie relacjonowało 51 dziennikarzy z Polski i Ukrainy.

Wśród patronatów honorowych W4UA znalazło się miasto Lwów a także miasta Rzeszów i Przemyśl, noszące zaszczytne tytuły Miast Ratowników, przyznane przez prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego. – Tytuł Miasta Ratownika jest symboliczny, dotyczy całości polskiego społeczeństwa. Dyplom od prezydenta Ukrainy znajduje się w ratuszu na honorowym miejscu – mówił prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek podczas specjalnej sesji poświęconej partnerstwom samorządów – To jest pewien symbol, że możliwa jest solidarność prawdziwa, światowa – mówił prezydent Rzeszowa, który przez dwa dni szczytu gościł w G2A Arena.

Podczas W4UA, głos zabierali między innymi: wiceminister gospodarki Ukrainy Oleksandr Hryban, wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar, merowie ukraińskich miast, między innymi Czernichowa Władysław Atroszenko i Mikołajewa Ołeksandr Sienkiewicz (również liczni przedstawiciele mniejszych ośrodków i wsi), wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, przedstawiciel kongresu władzy lokalnych Rady Europy Leendert Verbeek, były ambasador Ukrainy w Polsce (aktualnie doradca MSZ Ukrainy) Andrij Deszczyca, kierownik działu Southeast Europe and Eastern Neighbourhood (ECHO.DDG.C.2) Komisji Europejskiej Juha Auvinen, starszy doradca Departamentu Stanu USA ds. zbrodni wojennych i odpowiedzialności na Ukrainie David Schlaefer, Brock Bierman z Agencji Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), dyrektor Instytutu Pileckiego i Centrum Lemkina prof. Magdalena Gawin, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, europosłanka Joanna Ochojska. Byli obecni także przedstawiciele wiodących przedsiębiorstw, jak TikTok, Uber czy Lidl Polska oraz wielu reprezentantów podmiotów z różnych obszarów gospodarki, które łączyło jedno – potrzeba pomocy cierpiącej Ukrainie.

Przemówienie do uczestników wygłosił zdalnie Richard Branson, słynny filantrop, innowator i przedsiębiorca. W dyskusjach panelowych, które gromadziły pełne widownie, brał udział Michael Capponi – lider pomocy humanitarnej z USA, biznesmen i założyciel Global Empowerment Mission. Warto podkreślić obecność wielu mniej znanych organizacji, które codziennie niosą pomoc na pierwszej linii działań na Ukrainie, gdzie mieszkańcy mierzą się z katastrofalnymi skutkami rosyjskiej kampanii terroru.

Szczyt był także areną bezpośredniego wsparcia dla Ukrainy. Podczas drugiego dnia kongresu, organizator Fundacja W4UA, przekazał czeki na łączną wartość ponad 100 000 złotych na rzecz wyróżnionych projektów humanitarnych.

- Celem pierwszej edycji szczytu W4UA było zbudowanie humanitarnego ekosystemu złożonego ze podmiotów zaangażowanych w pomoc Ukrainie – powiedział Bartosz Staniszewski z Komitetu Organizacyjnego World for Ukraine – Tak liczny odzew z wielu stron przerósł nasze oczekiwania. Rodzi to zobowiązanie do kontynuowania misji W4UA. Wkrótce podamy datę kolejnego wydarzenia – powiedział Staniszewski.

Poznaj wybranych Partnerów wydarzenia:

Miasto Rzeszów, stolica Podkarpacia i Miasto Ratownik, ogrywa kluczową rolę w transporcie pomocy dla Ukrainy. Podczas W4UA, Prezydent miasta - Konrad Fijołek - weźmie udział w panelu dyskusyjnym poświęconym roli współpracy samorządowej w rekonstrukcji Ukrainy.

TikTok jest czołową platformą dla krótkich filmów nagrywanych za pomocą urządzeń mobilnych. Dbanie o bezpieczeństwo swojej miliardowej społeczności, to jeden z fundamentów jego działalności. TikTok należy do Tech Against Terrorism, inicjatywy zrzeszającej firmy z branży technologiczneja także akademików oraz społeczeństwo obywatelskie, w celu przeciwdziałania tzw. „brutalnemu ekstremizmowi” w sieci.

AC Porath posiada 20-letnie doświadczenie w obsłudze i doradztwie celnym. Zapewnia pełną organizację wszystkich procedur celnych od załadunku do dotarcia do urzędu celnego przeznaczenia wraz z wszystkimi kontrolami.

Uber to firma technologiczna i łącząca dwa światy: fizyczny i cyfrowy, aby ułatwić przemieszczanie się wszystkim ludziom.

SGS to światowy lider w dziedzinie badań, inspekcji i certyfikacji. W sieci 2700 oddziałów i laboratoriów zatrudniamy 96000 pracowników, którzy poprzez wspólną pracę umożliwiają lepszy, bezpieczniejszy i bardziej połączony świat. Jedną z usług, które oferujemy firmom transportowym, jest system TransitNet, za pomocą którego w bezpieczny sposób można złożyć deklarację oraz monitorować tranzyt.

ECLogistic od ponad 10 lat świadczy usługi transportowe na najwyższym poziomie realizując dostawy na rynek Ukrainy i obsługując największe koncerny świata z różnych branż.

Ekodynamic jest producentem domów modułowych oraz hal namiotowych i magazynowych na wynajem i sprzedaż.

FIBRAIN to polski innowator i producent w sektorze światłowodów oraz nowoczesnych technologii, działający na rynku już od blisko 30 lat.

Fracht FWO Polska oferuje kompleksowe rozwiązania w światowym transporcie ładunków wielkogabarytowych.