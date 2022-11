Bochenek został zapytany w środę na konferencji prasowej w Sejmie, o to kiedy posłowie będą głosować wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz czy w PiS będzie obowiązywała dyscyplina klubowa.

"Z tego, co wiem, to wniosek ten najprawdopodobniej będzie podjęty na kolejnym posiedzeniu Sejmu" - poinformował rzecznik PiS. Dodał, że w klubie PiS zawsze obowiązuje dyscyplina, "jeżeli chodzi o głosowania". "Zawsze staramy się obowiązkowo podchodzić do podstawowego obowiązku poselskiego, jakim jest stawianie się na sali sejmowej i głosowanie" - podkreślił Bochenek.

Kolejne posiedzenie Sejmu planowane jest w dniach 13, 14, 15 grudnia.

Obecny na konferencji rzecznik rządu Piotr Müller dodał, że "opozycja oczywiście ma prawo do składania wniosków w zakresie wotum nieufności, ale tak naprawdę celem opozycji jest w tej chwili próba destabilizacji rządu w trudnym okresie". "My na destabilizację rządu w trudnym okresie nie możemy sobie pozwolić. I dlatego tutaj jednomyślność klubu parlamentarnego jest przesądzona, bronimy jedności Zjednoczonej Prawicy" - podkreślił.

W połowie listopada KP Koalicja Obywatelska, klub Lewicy oraz Koło Parlamentarne Polska 2050 wniosek złożyły w Sejmie kolejny wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości i szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Jak mówił szef klubu KO Borys Budka, wniosek opozycji to "powiedzenie sprawdzam dla tych wszystkich, którzy mówią dziś, jak bardzo potrzebne są pieniądze z funduszy europejskich". Przekonywał, że w tej chwili "jedyną blokadą środków europejskich dla Polski jest weto, które zgłasza Ziobro".

Zgodnie z konstytucją Sejm wyraża członkom Rady Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów (231).(PAP)

autor: Edyta Roś, Rafał Białkowski

