Zatwierdzona w środę umowa między Agencją Uzbrojenia a konsorcjum PGZ-WWR określa zasady i warunki zawierania umów wykonawczych dotyczących włączenia elementów produkowanych w Polsce – w tym pojazdów i sprzętu łączności - w systemy M142 HIMARS i K239 Chunmoo.

Reklama

"Konsekwentnie wzmacniamy polskie siły zbrojne" - powiedział Błaszczak po zatwierdzeniu umowy. Podkreślił, że do wyrzutni - które zostaną sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych i z Korei Południowej - w Polskiej Grupie Zbrojeniowej zostaną wyprodukowane elementy takie jak m.in. podwozie Jelcza, na którym zostaną osadzone wyrzutnie HIMARS, jak wozy rozpoznawcze, amunicyjne, środki łączności czy bezzałogowe statki powietrzne.

"Te wszystkie elementy tworzą jednolitą konstrukcję w postaci artyleryjskich systemów wyrzutni, które bardzo dobrze sprawdzają się na wojnie na Ukrainie. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że jest to broń niezwykle skuteczna. W rękach Ukraińców pozwala odpierać ataki rosyjskie" - mówił Błaszczak. Jak zaznaczył, ta broń trafi na wyposażenie Wojska Polskiego bardzo niedługo. "Pierwsze wyrzutnie Chunmoo, osadzone na Jelczach, będą już w przyszłym roku, więc jest to niewątpliwie bardzo duże osiągnięcie" - dodał.

Reklama

Podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie umowy. "To naprawdę bardzo ważny kontrakt, to drugi kontrakt pod względem wartości, który został skierowany do Polskiej Grupy Zbrojeniowej zaraz po Narwi. A przypomnę, że już pierwsza bateria Małej Narwi jest na wyposażeniu Wojska Polskiego" - powiedział szef MON.

Zaznaczył też, że "tak jak zawsze, również ta broń trafi na wschód od Wisły, a więc do 18. i 16. Dywizji". "Dlatego, że zadaniem, które postawiliśmy Wojsku Polskiemu jest obrona każdego skrawka polskiego terytorium" - powiedział Błaszczak.(PAP)

Autorzy: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka, Jakub Borowski

sdd/ brw/ mok/